کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر نرخ بیکاری استان البرز به 17.7 دهم درصد رسیده است.



وی گفت: دستگاه هایی همچون آموزش و پرورش، صندوق مهر و منطقه ویژه اقتصادی پیام استان البرز کمتر از 60 درصد تعهد و سهم اشتغال خود را برآورده کرده اند.



وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پنج دستگاه در استان البرز بیش از 60 درصد سهم خود اشتغال ایجاد کرده اند، افزود: اداره کل صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، دانشکده علوم پزشکی و فرهنگ ارشاد اسلامی از جمله پنج دستگاهی هستند که بالای 60 درصد تعهد اشتغال خود را محقق کرده اند.



مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز افزود: ما بقی دستگاه ها استان البرز نیز بالای 100 درصد سهمیه اشتغال خود را عملی و محقق کرده اند.

