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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۰

به مناسبت دهه فجر:

همایش تقدیر از کارگر و کارفرمای نمونه در البرز برگزار می شود

همایش تقدیر از کارگر و کارفرمای نمونه در البرز برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از برگزاری همایش تقدیر از کارگر و کارفرمای نمونه در استان البرز خبر داد.

کاوه حدادپور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این که همایش تقدیر از کارگر و کارفرمای نمونه در استان البرز برگزار می شود اظهار داشت: تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز در دهه فجر تصمیم دارد از کارگران نمونه، گروهای کاری نمونه و کارفرماهای نمونه استان طی همایشی تقدیر و تشکر کند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز افزود: در حال حاضر مقدمات اولیه این همایش و هماهنگی های لازم آن با استانداری در حال پیگیری است و زمان و مکان دقیق آن در آینده اعلام خواهد شد.

حدادپور ادامه داد: این همایش به صورت سالانه در استان برگزار می شود که هدف از برگزاری آن حمایت از قشر کارگر و کارفرمایی استان است.

کد مطلب 1519353

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