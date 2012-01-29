استفاده از ظرفیت رسانه ها برای مشارکت حداکثری/ اقدامات در چارچوب قانون باشد

به گزارش خبرنگار مهر، قباد میمنت آبادی شامگاه شنبه در نشست مشترک با مدیران مسئول نشریات محلی، خبرگزاری ها و مسئولان واحدهای چاپی استان کردستان اظهار داشت: استفاده از ظرفیت تمام رسانه های جمعی در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری یک نیاز لازم و ضروری است.

وی عنوان کرد: رسانه های جمعی در راستای عمل به رسالت کاری خود در راستای توجه به مسائل اجتماعی در کشور می توانند نقش بسیار مهمی را در راستای حضور هر چه بهتر مردم در صحنه داشته باشند و انتظار می رود که در راستای عملی کردن این مهم زمینه برای مشارکت حداکثری مردم در صحنه فراهم شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با اشاره به لزوم اطلاع رسانی در خصوص انتخاب اصلح در انتخابات افزود: رسانه های جمعی می توانند با اطلاع رسانی مناسب زمینه را برای بهترین انتخاب فراهم کنند و این مهم باید با جدیت هر چه تمامتر دنبال و پیگیری شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خواستار عمل در چارچوب قانون از سوی رسانه های جمعی و واحدهای چاپی در استان کردستان شد و یادآور شد: عمل به قانون و انجام برنامه های مختلف تبلیغی و اطلاع رسانی توسط رسانه های جمعی و واحدهای چاپی یک نیاز جدی در راستای جلب مشارکت حداکثری حضور مردم در صحنه است.

میمنت آبادی عنوان کرد: گرم کردن فضای انتخابات و عمل در چهارچوب قانون از جمله مهمترین رسالت های نشریات محلی و سایر رسانه های جمعی است و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان آمادگی لازم را برای حمایت از برنامه های این چنین رسانه های جعی را دارد.

در ادامه این نشست شماری از سرپرستان خبرگزاری ها و نشریات محلی استان کردستان به بیان دیدگاه های خود در راستای جلب مشارکت حداکثری مردم پرداختند و خواستار حمایت بیشتر از برنامه های نشریات محلی در راستای عملی کردن این مهم شدند.