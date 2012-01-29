25 طرح عمرانی در آمل افتتاح می شود

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای این طرحها، بیش از 45 میلیارد ریال هزینه شده و بر اساس برنامه زمان بندی شده در ایام دهه مبارکه فجر افتتاح خواهد شد.

وی افزود: این طرحها در 24 روستا و شهرهای آمل، رینه و گزنک در این شهرستان برای بهره مندی دو هزار و747 خانوار اجرا و بهره برداری خواهد شد.

فرماندار آمل، به افتتاح 10 طرح تولیدی و خدماتی توسط بخش خصوصی همزمان در دهه مبارکه فجر در این شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: بخش خصوصی برای ساخت و تکمیل این طرحها بیش از100میلیارد ریال سرمایه گذاری کرده که بیش از27 میلیارد ریال آن از محل تسهیلات بانکی بوده است.

اکبرزاده اضافه کرد: با بهره برداری از طرحهای تولیدی و خدماتی بخش خصوصی در آمل، برای 141 نفر از جوانان جویای کار این شهرستان شغل ایجاد خواهد شد.

وی افزود: طرح عمرانی و خدماتی با بیش از300 میلیارد ریال اعتبار توسط بخش خصوصی درآمل اجرایی خواهد شد.

فرماندار آمل اضافه کرد: طرح مسکن مهر 144واحدی، مسکن مهر 170 واحدی، زمین فوتبال چمن مصنوعی در فاز دوم شهرک آزادگان و ساخت مجتمع صنفی بنکداران آمل از جمله این طرحها است که در دهه گرامیداشت فجر دراین شهرستان اجرایی خواهد شد.

شهرستان آمل، حدود 400 هزار نفرجمعیت دارد.