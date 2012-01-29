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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۳

یوسف پور اعلام کرد:

برنامه‌های دهه فجر مازندران در 6 هزار ستاد برگزار می‌شود

برنامه‌های دهه فجر مازندران در 6 هزار ستاد برگزار می‌شود

آمل - خبرگزاری مهر: مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران از برگزاری برنامه های گرامیداشت دهه مبارکه فجر، در قالب 6 هزار ستاد در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف یوسف ‌پور در جلسه شورای اداری آمل گفت: ادارات کل دستگاههای اجرایی، فرمانداریها، بخشداریها، تشکل مردمی، پایگاه مقاومت بسیج در شهر و روستا برنامه‌های گرامیداشت دهه مبارکه فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در مازندران را پیگیری می‌کنند.

وی، بر برگزاری برنامه های گرامیداشت دهه مبارکه فجر با مشارکت اقشارمختلف مردم تاکید کرد و افزود: مردم با فداکاری و استقامت به رهبری امام راحل انقلاب اسلامی را به پیروزی رساندند و این وحق را دارند در سالگرد پیروزی انقلاب نقش داشته باشند.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران ادامه داد: هم اکنون ایران اسلامی اقتدار و پیشرفت همه جانبه خود در عرصه های مختلف مدیون همراهی و حضور پرشور مردم درصحنه های مختلف کشور است.

یوسف‌ پور، جایگاه مردم را در نظام اسلامی ایران حائز اهمیت خواند و ادامه داد: مردم اکنون با اقتدار و پرصلابت تر از گذشته انقلاب و آرمانهای والای امام راحل را به پیش می برند و شایسته بهره مندی از خدمت از سوی مسئولان هستند.

وی، توجه بیشتر مسئولان در راستای خدمت بی منت را خواستار شد و اضافه کرد: خدمت بی منت و صادقانه مسئولان به مردم آنان را همواره درصحنه های مختلف نظام نگه خواهد داشت.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران، حضور پرشور مردم در برنامه های سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وراهپیمایی باشکوه 22 بهمن را پاسخی کوبنده به توطئه های شوم دشمنان خواهد داد.

کد مطلب 1519364

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