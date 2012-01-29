خرید 22 میلیارد تومان کتاب فاخر/ برپایی 200 نمایشگاه کتاب در دهه فجر

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن دری در حاشیه افتتاح نمایشگاه کتاب مازندران در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال جاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای کنترل قیمت کتاب، 22 میلیارد تومان کتابهای فاخر و ارزشمند چاپ اول ناشران را خریداری کرده و در اختیار مراکز خرید در استانها و یا در اختیار کتابخانه های عمومی قرار می دهد.

وی در تشریح گرانی قیمت کتاب گفت: بخشی از قمیت کتاب مرتبط با سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد است اما بخشهای دیگر در ارتباط با بحث چاپ و تالیف و همچنین قمیت کاغذ در بازار است.

دری با بیان اینکه قیمت کتاب نسبت به سایر اقلام در کشور مناسب است افزود: به جرات می توان ادعا کرد که در ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه قمیت کتاب ارزانتر است.

وی گفت: کتاب هر سال به نسبت نرخ تورم 10 تا 15 درصد افزایش قیمت دارد که این امر طبیعی است و قمیتها نا متعارف نیستند.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بحث خرید کتاب ابراز داشت: کتابها با تخفیف 20 تا 30 درصد توسط وزارت ارشاد از ناشران خریداری می شود که اگر قرار باشد قیمت کتاب را کنترل کنیم برای حمایت از ناشر و مولف، وزارتخانه باید از تخفیف خود عدول کند که این موضوع از اختیارات معاونت است.

دری از برگزاری جلسه ای با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: در این جلسه تصمیم بر این شد که اگر نوسانات قیمت کاغذ در کل کشور نامتعارف باشد در حمایت از خرید کتاب اقداماتی لحاظ کنیم.

تجهیز کتابخانه مرکزی ساری توسط وزارت ارشاد

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص احداث پروژه کتابخانه مرکزی ساری عنوان کرد: در صورت احداث این پروژه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این آمادگی را دارد که در کمتر از یک سال آن را تجهیز کند.

دری از برپایی بیش از 200 نمایشگاه به مناسب سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کشور خبر داد و گفت: از برگزاری نمایشگاههای کتاب در شهرهای دور و نزدیک حمایت می کنیم زیرا که معتقدیم این کار سبب افزایش معرفت، بصیرت و دانش مردم جامعه خواهد شد.

وی همچنین از برپایی 25 نمایشگاه کتاب در مراکز استانها خبر داد و گفت: در روزهای آتی نمایشگاههای دیگری هم در سایر مراکز استانی فعالیت خود را آغاز می کنند.

احداث مرکز نمایشگاهی در ساری اراده و اقدام ملی را می طلبد

دری با اشاره به مشکل مرکز مازندران در خصوص نداشتن محل دائمی برای برگزای این قبیل نمایشگاهها اظهار داشت: در بسیاری از شهرهای دیگر ما با این مشکل مواجه هستیم و احداث این مراکز هم در تهران و هم در شهرستانها اراده و اقدام ملی را می طلبد.

وی گفت: وزارت ارشاد و ناشران برای توزیع و پخش محصولات خود نیازمند محلی برای انتشار آن هستند که در صورت احداث این مراکز گام بلندی در راستای نهادینه شدن فرهنگ مطاله در جامعه بر خواهیم داشت.

دری از تدوین اطلس فرهنگی استانها خبر داد و گفت: اعتبارات مناسبی برای این منظور در نظر گرفته شده است که اگر بتوانیم آن را تدوین کنیم در آینده نزدیک شاهد تدوین اطلس فرهنگی ایران در فضای مجازی خواهیم بود.

وی، مازندران را دارای ظرفیتهای بسیار مناسبی جهت اعتلای فرهنگی و ارتقای معرفت دینی دانست و گفت: مازندران می تواند به نمایندگی از برخی از استانهای کشور در نمایشگاه بزرگ بین المللی تهران شرکت کند.