بی سابقه ترین بارشهای یکسال گذشته در راه است

احسان مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با این همه گویی باز بارشهای جدیدی در راه است که از نظر وسعت و شدت با هیچکدام از بارشهای یکسال گذشته قابل مقایسه نیست و احتمالا برای هموطنان مشکل ساز خواهد شد.

این پژوهشگر هواشناسی افزود: در حال حاضر یک سامانه فعال به نوار غربی کشور نزدیک می شود و وقتی به نقشه های مختلف هم فشار، رطوبتی، سوی باد و سایر نقشه های هواشناسی نگاه می کنیم، علاوه بر خوشحالی به خاطر بارشهای خوبی که در راه است نگران هم می شویم زیرا بارشهایی که پیش رو داریم در مناطقی از کشور سبب حوادث فراوان خواهد شد و از هم اینک به ستادهای کنترل بحران در استانهای مختلف هشدار می دهیم برای کنترل و مهار بحران آماده باشند.

مرادی درباره خصوصیات این سامانه گفت: سامانه یاد شده ابتدا از اواخر امشب و از سمت نوار غربی، مناطق مختلف شمال غرب، غرب، برخی نقاط جنوب غرب، سواحل غربی دریای خزر، دامنه های زاگرس، دامنه های البرز، به تدریج تهران و برخی نقاط مرکزی را تحت تاثیر قرار داده، در ابتدا همزمان با افزایش دما بارشهای رگباری و در مناطق سردسیر برف شروع می شود.

این پژوهشگر هواشناسی ادامه داد: سپس از روز سه شنبه سرعت وزش باد در سطح کشور لحظه به لحظه بیشتر و بارشها از بعد از ظهر این روز در جنوب غرب، دامنه های زاگرس و غرب تشدید خواهد شد و در این روز بارش برف در شمال غرب ادامه خواهد یافت تا سرانجام از بعد از ظهر چهارشنبه و طی روز پنجشنبه بارشها در سراسر کشور گسترش یافته و شدت می گیرد.

این پژوهشگر هواشناسی با هشدار به مردم و مسئولان مربوطه ادامه داد: به هموطنان و مسئولان زیربط هشدار اکید داده می شود که برای سه نوع حادثه آماده باشند، اولی وزش باد شدید در برخی مناطق کشور بخصوص مناطق جنوب غربی، جنوبی و مرکزی است که می تواند سبب فرو افتادن درختان، خطوط انتقال برق و حتی برخی ساختمانهای فرسوده شود، همچنین تشکیل توده هایی از گرد و خاک غلیظ نیز رخ خواهد داد.

وی دومین حادثه را بارشهای شدید و رگباری در مناطق مختلف کشور و به خصوص در مناطقی از جنوب غرب، دامنه های زاگرس و مناطقی از مرکز باشد که سبب آبگرفتگی معابر عمومی و طغیان رودهای فصلی می شود.

مرادی در ادامه سخنان خود سومین حادثه را بارشهای شدید و سنگین برف و کولاک در مناطق کوهستانی کشور و بخصوص در غرب، شمال غرب، دامنه های البرز و زاگرس دانست که علاوه بر بسته شدن راه‌های مختلف روستایی سبب فرو ریختن بهمن نیز در برخی گذرگاه‌های کوهستانی خواهد شد.

وی با هشدار مجدد درباره بارشهای آتی گفت: بی شک وقتی تدابیر لازم به کار برده نشود یک پدیده می‌تواند به حادثه منجر شود و در صورتی که هموطنان از هم اینک آماده باشند، شهرداری‌ها تمامی آبراهه ها را لایروبی و مسئولان مرتبط به وظایف قانونی خود از همین حالا عمل کنند بی شک این بارشها ره توشه ای برای فصلهای گرم خواهد بود.

این پژوهشگر هواشناسی به مردم توصیه کرد: هنگام وزش باد شدید، تا آنجا که می‌شود در خانه بمانید، آنتنها و سایر تجهیزات و الحاقات سست و مهار نشده بر پشت بام‌ها را کاملا مهاربندی کرده، در جای خود محکم کنید، پشت دیوارهای رو به باد که سست هستند تیرهای حائل نصب کنید ( اگر تیرهای فلزی در دسترس نیست از تیرهای چوبی استفاده شود). به حاشیه رودهای دائمی و یا در بستر رودهای فصلی وارد نشوید، به هیچ وجه اجازه ندهید میزان برف انباشته بر پشت بامتان زیاد شود و بر خلاف آنچه خیلی از مردم فکر می کنند برف به تدریج تحت فشار وزن خود فشرده می شود و در صورت افزایش قابل توجه ارتفاع آن، هر سانتیمتر از برف انباشته شده بر روی بام وزن زیادی را به صورت سربار به وزن سقف اضافه می کند و حتی می تواند سبب فرو ریختن سقفهای محکم نیز شود.

مرادی در پایان درباره تغییرات دمایی یادآور شد: به دلیل اینکه این سامانه با جریان‌های مرطوب جنوبی همراهی می‌شود، دمای هوا ابتدا در بیشتر مناطق کشور افزایش خواهد داشت اما از اواخر چهارشنبه و روز پنجشنبه کاهش شدید دما شروع می شود و باید منتظر موج جدیدی از یخبندان نیز باشیم.