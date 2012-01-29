منافقین مجری طرح های تروریستی در عراق/ اخراج منافقین یک ضرورت است

الاء الساعدی درباره حضور گروهگ تروریستی منافقین در خاک عراق اظهار داشت: اخراج گروهک تروریستی منافقین از عراق یک ضرورت است. مسئله خروج منافقین از عراق تنها به بغداد مربوط نمی شود بلکه این امر خواست تمامی ملت عراق است.

وی افزود: مجاهدین خلق یک گروه تروریستی است که حضور آنها در عراق نادرست است. دولت عراق با موافقت با اخراج منافقین تصمیم درستی اتخاذ کرد، اما بعضی شخصیت های سیاسی و عشایر عراق خواهان حضور منافقین در این کشور هستند و از آنها حمایت می کنند.

الساعدی ضمن خودداری از نام این شخصیت ها گفت: این افراد به دنبال منافع و اهدافی هستند. در واقع منافع این افراد ایجاب می کند که منافقین در عراق حضور داشته باشند تا مجری طرح های تروریستی آنها در عراق باشند.

این تحلیلگر عراقی افزود: منافقین در عراق لباس نظامی به تن می کنند، آموزش نظامی می بینند و این بیانگر است که حضور منافقین در عراق تنها یک مسئله انسانی نیست چرا که در غیر اینصورت این افراد باید لباس غیرنظامی به تن می کردند و از سلاح و آموزش نظامی چشم پوشی می کردند اما می بینیم که عملا این طور نیست و منافقین علیه مردم عراق و ایران فعالیت می کنند اما دولت و ملت عراق هرگز اجازه نخواهد داد منافع ملت های ایران و عراق که 2 کشور با رابطه تاریخی طولانی هستند به خطر بیفتد.

شایان ذکر است سازمان ملل متحد در ششم دسامبر جاری از دولت عراق خواست که زمان تخلیه اردوگاه عراق جدید(اشرف سابق) را به مدت شش ماه تمدید کند تا فرصتی برای توافق و راه حل وجود داشته باشد.



اردوگاه اشرف که اخیرا به "عراق جدید" تغییر نام داده، در استان دیاله عراق حدود 3500 نفر از اعضای گروهک تروریستی منافقین را در خود جای داده است. گروهک تروریستی منافقین ازدهه هشتاد پادگان نظامی اشرف دراستان دیاله (57 کیلومتری شمال شرق بغداد ) را به عنوان مقر خود برگزید.