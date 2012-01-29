هیئت تجاری افغانستان از توانمندی های استان مرکزی بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این هیئت از روز گذشته تاکنون در اراک حضور دارند و با بازدید از توانمندی های صنعتی اراک مسیر مبادلات تجاری و صنعتی را هموار کنند.

دیدار با استاندار و عقد تفاهم نامه از برنامه های این هیئت چهار نفره افغان بود.

مدیر کل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی، حضور گروههای خارجی به ویژه هئیت های آسیایی و همسایه را موجب تقویت روابط دانست و گفت: زمینه گسترش همکاری دو جانبه بین استان مرکزی و افغانستان وجود دارد.

علیرضا زاوشی با بیان اینکه استان مرکزی دارای صنعت توانمندی است گفت: افغانستان در حال توسعه است و صنایع استان می‌توانند نقش جدی در توسعه و ساخت کارخانه های مختلف در این کشور داشته باشند.