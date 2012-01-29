همسویی نهادهای دولتی جهت انتقال فرهنگ انقلاب ضروری است

سید کاظم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه هدف تمام دستگاههای فرهنگی در کشور، انتقال ارزشهای انقلاب است افزود: مشکل اساسی این است که به علت حرکت مستقل هر دستگاه فرهنگی، شاهد تاثیر گذاری کمتری در جامعه هستیم.

وی گفت: امیدواریم تا با وحدت دستگاههای فرهنگی در اشاعه فرهنگ انقلاب و آرمانهای امام راحل شاهد اثر بخشی بیشتری در بین نسل جوان جامعه باشیم.

حسینی با اشاره به اینکه تشکیل یک کارگروه فرهنگی بین دستگاههای مختلف می تواند اقدام مناسبی در این زمینه باشد، افزود: این هماهنگی موجب خواهد شد تا اگرتغییر سلیقه ای در ارائه مطالب صورت پذیرفت، برداشت نسل جوان از هدف اصلی انقلاب متفاوت نباشد.

وی گفت: امیدواریم با هماهنگیهای لازم ارزشهای انقلاب در یک قالب ارائه شود تا فرزندان ما در شناخت از اهداف انقلاب دچار تردید و سردرگمی نشوند.

حسینی با اشاره به آغاز نمایشگاه کتاب در استان مازندران اظهار داشت: فرصت خوبی برای دانشجویان، فرهنگیان و مردم منطقه فراهم شده است تا با حضور در نمایشگاه و استفاده از کتابها سطح علمی و فرهنگی خود را ارتقاء بخشند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میاندرود گفت: امسال در نمایشگاه کتاب تا 40 درصد تخفیف وی‍ژه ارائه می شود که این موضوع درباره دانشجویان و فرهنگیان پررنگتر از سایر اقشار است.

وی با بیان اینکه کار بزرگی در عرصه فرهنگی در منطقه اتفاق افتاده است، افزود: از تمام کسانی که تمایل به خواندن کتاب دارند دعوت می شود تا با بازدید از نمایشگاه ، فرصت استثنایی خرید و مطالعه کتاب را از دست ندهند.