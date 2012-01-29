به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به آدیس آبابا، علی اکبر صالحی بامداد امروز یکشنبه در بدو ورود به اتیوپی برای شرکت در اجلاس سران آفریقا به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی با تأیید ورود بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران گفت: هیئتی بلندپایه از آژانس بین المللی انرژی اتمی وارد ایران شدند و مقدمات لازم فراهم شده، ما نسبت به مأموریت و نتایج کار این هیئت بسیار خوش بین هستیم و هماهنگی های لازم به وجود آمده است.



وزیر امور خارجه افزود: در مجموع نسبت به موضوع هسته ای ایران خوش بین هستیم و موضوع در بستر و مسیر خوبی قرار گرفته و همکاری های ما با آژانس همواره همکاری خوب و نزدیک و وسیعی بوده است.

وی ادامه داد: همواره سعی کرده ایم شفاف سازی را به عنوان یکی از اصول همکاری های خود با آژانس قرار دهیم. در این سفر هم هیئت سوالاتی دارند که به آن سوالات پاسخ لازم داده خواهد شد.

جلیلی به زودی به اشتون نامه می دهد

صالحی درباره مکان و زمان از سر گیری مذاکره با 1+5 نیز گفت: ایران آمادگی خود را برای شرکت در 1+5 اعلام کرده و مکان و زمانش را دکتر جلیلی طی نامه ای به خانم اشتون اعلام می کند. این نامه هم چیز مهمی نیست. خانم اشتون هر نامه ای که نوشته اند آقای جلیلی پاسخ آن نامه را داده اند.

وی خبر داد: در نامه ای که به زودی در روزهای آینده دکتر جلیلی درباره مکان و زمان مورد نظر ایران ارسال خواهد کرد ممکن است نظرات دیگری را هم صلاح بداند که در نامه منعکس کند.



صالحی افزود: فکر می کنم نشست 1+5 این بار نشست موفقی باشد، چون احساس می شود طرف مقابل هم علاقمند است برون رفتی پیدا شود. جمهوری اسلامی ایران هم کمافی السابق همواره اعلام کرده آمادگی دارد برای اینکه موضوع هسته ای ایران به نحو مقتضی پایان پیدا کند، چون ما چیزی برای اختفا نداریم و همه چیز ما مکشوف است و فعالیت سری نداریم. اگر داشتیم هیچ وقت با قوت و قدرت صحبت نمی کردیم. اینکه از خودمان مطمئن هستیم دلیل بر این است که فعالیت های هسته ای ما فعالیت های شفافی است.



وی در جمع بندی دیدگاهش درباره مذاکرات 1+5 گفت: در مجموع نسبت به روند مذاکرات و مجموعه اقداماتی که دارد انجام می گیرد و به هر حال ورود روسیه به قضیه با جدیت بیشتر و پیشنهاد طرح گام به گامشان همه علائمی است مبنی بر اینکه ما در مسیر درستی گام برمی داریم.

فشار بر سوریه بیش از حد است

وزیر امور خارجه در اعلام نظر خود درباره خواسته اتحادیه عرب برای انتقال قدرت در سوریه گفت: سوالی که اینجا مطرح است حساسیت بیش از حد نسبت به اتفاقاتی است که در سوریه رخ می دهد. این قدر حساسیت نسبت به سوریه درحالیست که در خیلی از مناطق جهان و منطقه خودمان اتفاقاتی شبیه اتفاقات سوریه دارد رخ می دهد.



وی افزود: درمجموع دولت سوریه بخصوص در رأس دولت آقای بشار اسد اعلام کرد اولاً بازنگری در قانون اساسی را آغاز کرده اند و چه بسا در آینده نزدیک یک رفراندوم در ارتباط با قانون اساسی برگزار خواهند کرد، اعلام کردند اجازه فعالیت احزاب مختلف را دادند و اعلام کردند به زودی انتخابات مجلس برگزار شود. اینها مطالباتی است که مردم دارند و دولت سوریه هم به خواسته مردم لبیک گفته است. بنابراین الآن دلیل یا توجیه قانع کننده‌ای مبنی بر فشارهای رسانه ای و تبلیغاتی و همه جانبه که شرق و غرب دست در دست هم گذاشته اند نمی بینم.



صالحی افزود: برخی عناصر پیشنهادی که از سوی اتحادیه عرب ارائه شده است مشکلی ندارد، عناصری است که همه متفق القول هستند و خود دولت سوریه هم آن عناصر را قبول دارد. برخی مواد این پیشنهاد را دولت سوریه به عنوان مداخله در امور داخلی خود تلقی می کند و به هر حال حاکمیت ملی سوریه را زیر سوال برده است که اینها مسائلی است که به سوریه و مجموعه اتحادیه عرب و دیگران مربوط می شود که با هم بنشینند و رایزنی کنند.

وزیر امور خارجه گفت: در مجموع ما خواهان این هستیم که بحث سوریه به صورت مسالمت آمیز و به صورت سوری سوری حل شود و نیازی به دخالت دیگران ندارد. سوریه کشوری تاریخی با فرهنگی عمیق با بیست و چند میلیون نفر جمعیت است و این توانایی را دارد که خودش مشکلات داخلی خود را حل و فصل کند. ضرورتی ندارد بیش از این، این فشارها بر سوریه وارد شود چون اگر خدای ناکرده این فشارها به گونه ای باشد که سوریه احساس دخالت در امور داخلی اش کند ممکن است منجر به اتفاقاتی در کل منطقه شود که عواقب ناگواری برای کل منطقه داشته باشد.



وی افزود: ایجاد خلأ در یکی از کشورهای منطقه می تواند آثار جبران ناپذیری در کل منطقه داشته باشد، بنابراین باید خیلی مواظب بود و احتیاط کرد. در مجموع ما امیدواریم موضوع سوریه هم به نحو مطلوبی بدون اینکه وارد بحران جدی تری شود حل شود.

