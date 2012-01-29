  1. استانها
  2. یزد
۹ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۴۹

در ایام دهه فجر/

66 روستای یزد آبرسانی می شوند/ تصویب 290 میلیارد ریال برای آبرسانی روستایی

66 روستای یزد آبرسانی می شوند/ تصویب 290 میلیارد ریال برای آبرسانی روستایی

یزد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان یزد گفت: در ایام دهه فجر با بهره برداری از طرح های آبرسانی، 66 روستای استان از خدمات این طرح ها بهره مند می شوند.

علی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با دهه فجر امسال 11 طرح آبرسانی در استان یزد افتتاح و بهره برداری می شود.

وی بیان داشت: برای بهره برداری از این طرح ها بالغ بر 126 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: این طرح ها در راستای نهضت خدمات رسانی به روستاییان و در سال جهاد اقتصادی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

حاتمی یادآور شد: با افتتاح این طرح ها 66 روستای استان یزد با جمعیتی بالغ بر سه هزار و 200 خانوار از خدمات این طرح ها بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه ها در مجموع 149 کیلومتر شبکه و خطوط انتقال آب، 90 مخزن و هشت فشار شکن با حجم دو هزار و 650 مترمکعب و سه منبع آبی به حجم تاسیسات آبفار یزد اضافه خواهد شد.

حاتمی اظهار داشت: اعتبارات این طرح ها به طور عمده از سفر مقام معظم رهبری، سفرهای هیئت دولت به استان، منابع استانی، خشکسالی و ... تامین شده است.

وی با اشاره به اهمیت آبرسانی روستایی عنوان کرد: اعتبارات در این بخش در مقایسه با سال گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است.

حاتمی بیان داشت: تاکنون بالغ بر 290 میلیارد ریال از منابع مختلف اعتباری برای پروژه های آبرسانی روستایی مصوب شده است.

کد مطلب 1519397

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها