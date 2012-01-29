66 روستای یزد آبرسانی می شوند/ تصویب 290 میلیارد ریال برای آبرسانی روستایی

علی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با دهه فجر امسال 11 طرح آبرسانی در استان یزد افتتاح و بهره برداری می شود.

وی بیان داشت: برای بهره برداری از این طرح ها بالغ بر 126 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی افزود: این طرح ها در راستای نهضت خدمات رسانی به روستاییان و در سال جهاد اقتصادی مورد بهره برداری قرار می گیرد.

حاتمی یادآور شد: با افتتاح این طرح ها 66 روستای استان یزد با جمعیتی بالغ بر سه هزار و 200 خانوار از خدمات این طرح ها بهره مند می شوند.

وی ادامه داد: با بهره برداری از این پروژه ها در مجموع 149 کیلومتر شبکه و خطوط انتقال آب، 90 مخزن و هشت فشار شکن با حجم دو هزار و 650 مترمکعب و سه منبع آبی به حجم تاسیسات آبفار یزد اضافه خواهد شد.

حاتمی اظهار داشت: اعتبارات این طرح ها به طور عمده از سفر مقام معظم رهبری، سفرهای هیئت دولت به استان، منابع استانی، خشکسالی و ... تامین شده است.

وی با اشاره به اهمیت آبرسانی روستایی عنوان کرد: اعتبارات در این بخش در مقایسه با سال گذشته از افزایش قابل توجهی برخوردار بوده است.

حاتمی بیان داشت: تاکنون بالغ بر 290 میلیارد ریال از منابع مختلف اعتباری برای پروژه های آبرسانی روستایی مصوب شده است.