ساخت محلی برای نمایشگاه کتاب تهران با وجود «باغ کتاب» عاقلانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پایگاه اطلاع‌رسانی باغ کتاب تهران صبح شنبه 8 بهمن و در آستانه ولادت پیامبر اکرم (ص) در سالن کنفرانس این پروژه و با حضور مسئولان اجرایی آن برگزار شد.

علی اکبر اشعری مدیر پروژه باغ کتاب تهران، هدف از ساخت باغ کتاب را تداوم برنامه‌های نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عنوان کرد و گفت: مقام معظم رهبری در بیاناتی درباره نمایشگاه کتاب تهران فرموده بودند «چه بهتر است این کار در طول سال هم تداوم داشته باشد» و ساخت باغ کتاب در همین راستا طراحی شد.

وی افزود: باغ کتاب از 4 قسمت اصلی تشکیل شده است:1- قسمت عرضه کتاب‌های ناشران ایرانی و خارجی 2- قسمت کودک و نوجوان که به صورت یک مجتمع بزرگ فرهنگی و هنری ساخته خواهد شد 3- بخشی برای برگزاری نمایشگاه‌های فصلی و مقطعی کتاب و 4- قسمت عرضه منابع غیرکتابی اعم از کالاهای فرهنگی و فناوریهای مرتبط با کتاب.

مدیر این پروژه گفت: تمهیدی اندیشیده شده که شهروندان تهرانی با استفاده از نقشه GIS تهران از محل بخش‌های مختلف باغ کتاب مطلع شوند.

اشعری همچنین از مذاکره با ناشران برای قراردادن اطلاعات فهرست شناختی کتاب‌ها روی سایت باغ کتاب خبر داد و آن را اقدامی در مسیر اطلاع رسانی به شهروندان تهران در مورد کتاب‌های منتشر شده در کشور توصیف و اعلام کرد: ما این اطلاعات را از طریق سایت خانه کتاب و سایت کتابخانه ملی ایران دریافت خواهیم کرد و در اختیار افراد قرار خواهیم داد.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، درباره نحوه عرضه و فروش کتاب در باغ کتاب گفت: در این پروژه هم فروش مستقیم و هم فروش شبکه‌ای انجام خواهد شد.

مدیر پروژه باغ کتاب تهران اضافه کرد: ما در حال فراهم کردن امکانی هستیم که از طریق آن شهروندان بتوانند با مراجعه به سایت باغ کتاب از محل فروش کتاب‌های مختلف در سطح شهر مطلع شوند. همچنین از طریق e-book فایل کتاب‌های منتشر شده در کشور را برای استفاده در خارج از کشور را تهیه خواهیم کرد.

اشعری تضمین داد که این برنامه هیچ آسیبی به حقوق ناشران و پدید آورندگان کتاب‌ها نخواهد زد و گفت: ما نسبت به تأمین این حقوق تضمین خواهیم داد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره میزان اطمینان مسئولان پروژه باغ کتاب از بازگشت سرمایه آن با بیان اینکه «در کشورهایی مثل ایران این نوع سرمایه گذاری‌ها اگر توسط بخش خصوصی انجام شود، مشکلاتی به وجود خواهد آورد» گفت: از زمان افتتاح باغ کتاب، یک دوره زمانی برایش در نظر می‌گیریم که تا پایان این مقطع، پروژه به خودکفایی برسد.

مدیر این پروِژه همچنین زمان افتتاح آن را اواخر شهریور سال 1391 اعلام و تاکید کرد: مُصر هستیم در زمانی که پروژه افتتاح می‌شود، بخشی از فعالیت‌های قابل واگذاری باغ کتاب را به بخش خصوصی واگذار کنیم.

اشعری همچنین درباره اعلام موضع معاون امور فرهنگی وزیر ارشاد مبنی بر اینکه این پروژه ظرفیت برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را ندارد، گفت: قصد ندارم با دوستان وارد چالش شوم، ولی بهتر است دقت بیشتری در صحبت‌هایشان بکنند.

معاون اسبق مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آمارهای ارائه شده از سوی بهمن دری در نشست خبری اخیرش افزود: گفته بودند مساحت پروژه باغ کتاب 35 هزار مترمربع است، در حالی که تنها ساختمان این پروژه 65 هزار مترمربع مساحت دارد و این جدای از 110 هزار مترمربعی است که به عنوان زمین باغ کتاب مورد استفاده این پروژه است.

رئیس سابق کتابخانه ملی ایران ادامه داد: همچنین گفته بودند عکس‌های هوایی از باغ کتاب تهیه کرده‌اند که نشان می‌دهد این پروژه ظرفیت نمایشگاه کتاب را ندارند. من واقعاً نمی‌دانم عکسبرداری از بالا چه معجزه‌ای می‌تواند بکند و به همین خاطر توصیه‌ام به این دوستان آن است که کمی کارشناسانه‌تر درباره موضوعاتی در این حد دارای اهمیت صحبت کنند.

مدیر پروژه باغ کتاب تأکید کرد: باغ کتاب در درازمدت کارکرد نمایشگاه کتاب را تغییر خواهد داد؛ پاسخ به این سئوال که چرا مردم هر سال در یک مقطع 10 روزه به نمایشگاه کتاب تهران هجوم می‌آورند، روشن است؛ چون جای دیگری با این وسعت در شهر وجود ندارد که هر نوع کتابی را بتوان آنجا تهیه کرد. باغ کتاب این امکان را برای همه روزهای سال و برای همه مردم به وجود خواهد آورد.

اشعری همچنین گفت: پیشنهاد من این بود که در صورتی که وزارت ارشاد و شهرداری تهران به توافق برسند، می‌تواند در فضاهای روباز تپه‌های عباس‌آباد و در کنار آن با استفاده از ظرفیت باغ کتاب، نمایشگاه کتاب تهران را در آینده در این مکان برگزار کنند.

وی در عین حال یادآور شد: البته این پیشنهادی از جانب یک شهروند تهرانی و از سر دلسوزی است. مسلم است که زور من به دوستان وزارت ارشاد نمی‌رسد!

مدیر پروژه باغ کتاب تهران، همچنین وعده ساخت محل دائمی برای نمایشگاه کتاب تهران را غیرعاقلانه توصیف و تاکید کرد: سالی یک هفته یا 10روز یک نمایشگاه به نام نمایشگاه کتاب تهران قرار است برگزار شود و عاقلانه نیست که بودجه هنگفتی برای ساخت محلی دیگر در حالی که باغ کتاب در حال ساخت و رو به اتمام است، صرف شود.