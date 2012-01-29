یوسف غروی‌قوچانی در این باره به خبرنگار مهر گفت: جلسه نهایی داوری جشنواره روز پنجشنبه طی یک جلسه فشرده 8 ساعته با حضور 9 داور مرحله پایانی انجام و به این ترتیب فایل داوری این جشنواره بسته شد.

وی افزود: همکاران ما از غروب همان روز (پنجشنبه) کار تجمیع نمرات داده شده به هر یک از آثار و نیز مطابقت دادن کُد آثار برگزیده با نام پدیدآورندگان آنها را آغاز کرده‌اند که این کار هم‌اکنون نیز ادامه دارد.

دبیر هجدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها از اعلام رضایت هیئت داوران نسبت به کیفیت آثار ارسالی به این دوره از جشنواره خبر داد و گفت: اعضای این هیئت، بیانیه ویژه‌ای را در این زمینه تهیه کرده‌اند که در روز برگزاری مراسم قرائت خواهد شد.

غروی قوچانی همچنین از تهیه کتاب این دور از جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها خبر داد و اضافه کرد: در این کتاب جامع که دربردانده مقدمه‌ای از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دیباچه‌ای از معاون امور مطبوعاتی این وزارتخانه خواهد بود، علاوه بر آثار برگزیده، اسامی داوران مراحل میانی و پایانی جشنواره به ضمیمه عکس‌هایی از آنها نیز خواهد آمد.

وی همچنین زمان برگزاری مراسم پایانی هجدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها را بعد از دهه فجر و در یکی از روزهای 25 یا 29 بهمن اعلام کرد.

دبیر این جشنواره همچنین ابراز امیدواری کرد، طی روزهای آتی، نشست خبری آن برگزار و جزئیات بیشتری از این جشنواره از سوی محمدجعفر محمدزاده، معاون امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی وزارت ارشاد اعلام شود. پیش‌تر محمدزاده از 5 تا 6 برابر شدن مبلغ جوایز جشنواره مطبوعات و هم‌تراز کردن آنها با جوایز جشنواره‌‌هایی مانند فیلم و تئاتر فجر سخن گفته بود.