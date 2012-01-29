کتابخانه دیجیتال کودک یونان با کتب ایرانی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ترجمه‌ هفت عنوان کتاب ایرانی به ‌دو زبان یونانی و انگلیسی در کشور یونان، کتابخانه‌ دیجیتالی ویژه کودکان و نوجوانان این کشور هم آغاز به‌کار کرد.

کتاب‌های ترجمه‌شده در سایت این کتابخانه برای بازدیدکنندگان عضو به‌صورت رایگان در دسترس خواهد بود تا نخستین ارتباط در حوزه ادبیات کودک ایران در این کشور رقم بخورد.

این هفت عنوان که انتشارات شباویز آنها را در ایران منتشر کرده است، عبارتند از:

«شعر رنگها»، سروده فریده خلعت‌بری، با تصویرگری علی مفاخری، «زمین»، نوشته مه‌دخت کشکولی، با تصویرگری ژیلا هدایی، «روزی، روزگاری»، نوشته نرگس آبیار، با تصویرگری سیدحسام‌الدین طباطبایی، «دارکوبی که دارکوب شد»، سروده‌ فریده خلعت‌بری، با تصویرگری مهرنوش معصومیان، «عموزنجیرباف»، نوشته اکرم قاسم‌پور، با تصویرگری ویدا لشگری‌فرهادی، «ما برای تو هستیم»، سروده‌ فریده خلعت‌بری، با تصویرگری علی مفاخری و «عروسی»، نوشته محمدرضا شمس، با تصویرگری علیرضا گلدوزیان.

نسخه یونانی منتشرشده کتاب «شعر رنگ‌ها»

این مجموعه، نخستین کتاب‌های e-book ایرانی هستند که در اختیار کودکان قرار می‌گیرند.

همچنین، نمایشگاهی از آثار هنرمندان تصویرگر همکار انتشارات شباویز در آتن برگزار خواهد شد که در سایت این کتابخانه به‌نمایش درخواهد آمد. 6 تصویر از 5 هنرمند تصویرگر، یعنی 30 تصویر در این نمایشگاه، که با عنوان تخت‌جمشید کوچک برگزار خواهد شد، حضور خواهند داشت.

هنرمندان و آثار برگزیده عبارتند از: حافظ میرآفتابی با تصویرهایی از کتاب «رویای باد» نوشته نادر شریفی.، رجبعلی خدایی با تصویرهایی از کتاب «دریای من» سروده‌ جمال‌الدین اکرمی، فرشته نجفی با تصویرهایی از کتاب «شاهزاده‌خانم»، نوشته فریده خلعت‌بری، مرجان وفاییان با تصویرهایی از کتاب «صدای پای بزغاله‌های سبز» نوشته سوسن طاقدیس، حمیدرضا اکرم با تصویرهایی از کتاب «دلت چه می‌خواهد حلزون؟» نوشته حدیث لزرغلامی.

همچنین برای قدردانی از 27 سال تلاش شباویز برای اعتلای کتاب کودک و نوجوان در جهان و ترویج کتابخوانی، صفحه‌ ویژه‌ای برای این ناشر ایرانی در سایت این کتابخانه طراحی شده است که بخشی از امتیازهای کسب‌شده‌ ناشر در طول سالها فعالیت و نیز نظر صاحب‌نظران جهانی درباره این انتشارات ایرانی در آن به‌نمایش درخواهد آمد. این صفحه دایمی است و به‌تدریج به‌روز آورده خواهد شد اما، هرگز از روی سایت برداشته نخواهد شد.

مسئولان این کتابخانه درنظر دارند به‌زودی بر شمار آثار ترجمه‌شده فارسی خود از انتشارات شباویز بیفزایند.