به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: به منظور فراهم آوردن امکانات مطلوب تر برای سرمایه گذاری و سپرده گذاری هموطنان عزیز در نظام بانکی کشور کلیه بانک های دولتی و خصوصی برای تقویت ارزش پول ملی و بازار پول، نرخ سود علی الحساب انواع سپرده های بانکی را از 7 درصد برای سپرده های کوتاه مدت روزشمار تا 20 درصد برای سپرده های مدت دار 5 ساله اعلام کردند.

براساس این اطلاعیه، هموطنان می توانند برای اطلاع از جزییات نرخ‌های مقاطع زمانی فیمابین دو مقطع مذکور به شعبه های بانکها مراجعه و یا از طریق سایتهای مربوطه کسب اطلاع کنند.

براساس تصمیمات بانکها، نرخ سود سپرده سه ماهه 10 درصد، 6 ماهه 12 درصد، 9 ماهه 15 درصد، یکساله 17 درصد اعلام شده است، ضمن اینکه نرخ سود سپرده روزشمار 7 درصد و نرخ سود سپرده بیش از یکسال تا پنج سال بین 17 تا 20 درصد تعیین شده است.



پیش از این، شورای پول و اعتبار تعیین نرخ جدید سپرده بانکی را به بانکها واگذار کرده بود.