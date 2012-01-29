به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات حوض نقره چند سال است که در آستانه سال نو اقدام به انتشار تقویم می‌کند که این تقویم‌ها دارای گرافیک و طراحی‌های متنوع و متفاوت هستند و امسال نیز چند مدل تقویم طراحی و اجرا کرده است.

این تقویم‌ها در یک قطع با سه طراحی و ظاهر متفاوت آماده شده‌اند و در طراحی صفحات این تقویم از نمادهای بومی و سنتی استفاده شده و جلدهای متنوعی دارند.

برخی از این تقویم‌ها جلد چوبی دارند، جلد تعدادی از آن‌ها پارچه‌ای‌ است و برخی دیگر با جلد چرمی به بازار آمده‌اند.

تقویم‌های چوبی و چرمی و تقویم‌‌های پارچه‌ای در کتاب‌فروشی‌ها و شهر کتاب‌های سراسر کشور در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد.