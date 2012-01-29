احزاب یونانی تحریم نفتی ایران را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، در بیانیه ای که از سوی ائتلاف احزاب چپ در یونان منتشر شده ضمن محکوم کردن تحریم نفتی ایران از سوی اتحادیه اروپا اعلام شده که این اقدام در راستای اهداف جنگ طلبانه آمریکا و اسرائیل بوده است.

در این بیانیه که روز گذشته منتشر شده همچنین آمده است: این اقدام [تحریم نفتی ایران] می تواند یک سری اقدامات آمریکا در استقرار ناوهای هواپیمابر در تنگه هرمز و همچنین تهدیدات ایران از سوی اسرائیل را در پی داشته باشد.

یونان بعنوان یکی از عمده ترین خریداران نفت ایران در اتحادیه اروپا پس از تصویب تحریم های این اتحادیه در 23 ژانویه سال جاری، با مشکلات متعددی روبرو شده است.

یونان، ایتالیا و اسپانیا و برخی شرکت های مهم نفتی در این قاره خواهان مستثنی شدن از تحریم نفتی ایران شده‌اند اما شش ماه به این سه کشور برای استقلال از واردات نفت ایران وقت داده شده که به نظر می رسد با توجه به مشکلات مالی سه کشور بویژه یونان این امکان عملی نشود.