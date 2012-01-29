نقش نیروی انسانی در توسعه پایدار/ لزوم ترویج فرهنگ کارآفرینی

به گزارش خبرنگار مهر، پس از پایان یافتن جنگ جهانی دوم و بروز پدیده جهانی شدن نیروی انسانی عظیم ترین و مهم ترین سرمایه یک کشو محسوب می شود به گونه ای که چیدمان و بهره وری مناسب از این نیروها یکی از مهم ترین معیارهای قدرت یک کشور درسطح جهانی محسوب می شود به گونه ای که امروزه کشورهایی که خواهان نقش تاثیرگذار درعرصه جهانی هستند سعی می کنند تحت عنوان پدیده فرار مغزها نخبگان یک کشور را در زیر چتر حمایتی خود جمع کنند چون به این شعار که دانش قدرت است اعتقاد مسلم دارند.

برهمین اساس در این گزارش طی یک گفتگویی با معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار خراسان جنوبی در خصوص آینده نیروی انسانی استان وچیدمان آنها به گفتگو نشستیم ومهم ترین عامل عدم اشتغال این نیروها را جویا شدیم.

ضعف کارآفرینی در جامعه/ فارغ التحصیلان در انتظار استخدام های دولتی

معاون توسعه ومدیریت منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که اساسی ترین جایگاه در مدل توسعه دانایی محور از آن نیروی انسانی فرهیخته است، گفت: منابع انسانی دانشمند بارزترین نماد قدرت علمی کشور دردنیا هستند.

محمدرضا گلرو اظهارداشت: در الگوهای جهانی انتظار می رود با افزایش سطح تحصیلات، افراد خود به مهم ترین منبع برای کارآفرینی تبدیل شده و یک عامل مولد در چرخه اشتغال زایی باشند.

وی عنوان کرد: در ایران با افزایش سطح تحصیلات تکمیلی نه تنها این امر ایجاد نشده بلکه برعکس با افزایش سطح تحصیلات افراد دیرتر وارد بازارکار شده وهمه به دنبال استخدام در ادارت دولتی هستند و ازآن جایی که استخدام در ادرات پاسخگوی این نیاز نیست در نتیجه با افزایش حجم بیکاران مواجه می شویم.

وی افزود: استان خراسان جنوبی به دلیل تعداد زیاد نیروی متخصص در زمینه ایجاد اشتغال وضعیتی منحصر به فرد دارد و دولت باید برای بهره وری مناسب از این نیروها برنامه مناسب طراحی کند تا بتوانیم از ظرفیت های قابل توجه این نیروها استفاده کنیم.

لزوم ترویج فرهنگ کار آفرینی در جامعه

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استاندار خراسان جنوبی بر ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه تاکید کرد و بیان داشت: عدم آگاهی ازفنون مدیریت، عدم تجربه برای راه اندازی کسب کار و روش های کارآفرینی و عدم استفاده از مشاوره افراد با تجربه از مهم ترین عواملی است که موجب شده سهم نخبگان در اشتغال زایی کاهش یابد و در کشور شمار افراد کارآفرین در حد انگشت شمار باشد.

گلرو تصریح کرد: ایجاد سازمان ملی مهارت و کارآفرینی از جمله برنامه های بلند مدت دولت برای اشتغال زایی و کارآفرینی در قشر نخبه است که باتوجه به موقعیت خراسان جنوبی و وجود افراد دارای تحصیلات دانشگاهی موجب شده که احداث این نهاد در خراسان جنوبی بیشتر از سایر نقاط کشور احساس شود.

وی ادامه داد: هدف سازمان ملی مهارت تربیت افراد با سطح بالای مهارت درسطوح مختلف دانشگاهی با توجه به اقلیم های مختلف و قابلیت های استان محل زندگی بوده و سازمان فنی وحرفه ای و دانشگاه ها در این زمینه نقش کلیدی دارند.

معاون توسعه مدیریت ومنابع انسانی استانداری خراسان جنوبی با بیان این که حمایت از طرح های دانش بنیان و حمایت نخبگان بومی یکی از راه حل های کوتاه مدت ایجاد اشتغال برای نخبگان و سایر اقشار است، افزود: ایجاد پارک های علم و فناوری، مرکز رشد و بنیاد ملی نخبگان از جمله نهادهایی هستند که در راستای حمایت از طرح های دانش بنیان ایجاد شده اند.

گلرو ادامه داد: عدم آ گاهی کارشناسان دستگاه های اجرایی از قوانین وعدم تسلط و مهارت آنها از روند اجرایی امور نه تنها موجب کاهش بهره وری و ساعات کارمفید در ادارات شده بلکه انجام کارهای ارباب رجوع را با بن بست مواجه کرده است که برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان در مدت زمان تدریجی می تواند این معضلات را تاحدود زیادی برطرف کند.

تعارض در دستور العمل های اجرایی عامل کندی تحول دستگاه ها

وی با بیان این که قرآن کتابی است که پاسخگوی تمام نیازهای بشر است گفت: نظریه پردازی در علوم انسانی از مهم ترین نیازهای امروز جامه ایران است واندیشمندان باید با استفاده ازتجربیات سایر ملل وتطبیق آنها با اسلام نظریات بدیعی را ارائه کنند که نه تنها موجب جهش عظیمی در فرهنگ اجتماعی شود بلکه عقب ماندگی های کشورا درسح جهانی کاهش داده و ایران را به عنوان یکی از کشورهای مطرح در سطح جهانی قرار دهد.

گلرو اظهارداشت: تعارض دستورالعمل های اجرایی وتعارض قوانین ازجمله مشکلاتی است که روند تحول در دستگاه های اجرایی را کند کرده و ما با مرور زمان می توانیم این نظام را اصلاح کنیم.

معاون توسعه ومدیریت منابع انسانی استاندار خراسان جنوبی یادآورشد: مدیریت استراتژیک منابع و مدیریت زمان دو کلید اساسی کشور برای مدیریت اسلامی و چیدمان دقیق نیروها در افزایش سطح بهره وری و کارمفید منابع انسانی است.