جوانی عامل نتجیه نگرفتن تیم فولاد است/ کمیته داروان حق ما را بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جلالی شنبه شب در نشست خبری پیش از بازی فولاد و صنعت نفت در اهواز به نتایج اخیر این تیم اشاره کرد و گفت: در این زمان که خوب بازی می کنیم ولی بازنده می شویم، در درجه اول باید شکرگذار خدا و در درجه دوم صبور باشیم.

وی افزود: به اعتقاد من می توانیم این روزهای سخت را پشت سر بگذاریم و من به این تیم بسیار امیدوارم هر چند که شاید از نظر نتیجه گیری خوب نبوده ایم ولی نوع بازی ما همه را متقاعد می کند که تیم ما خوب است.



جلالی در مورد نوسان در نتیجه گیری فولاد خوزستان نیز گفت: دلیل این موضوع چیزی به جز جوانی نیست. ما در برابر ذوب آهن و استقلال همه کار کردیم و بازی دستمان بود ولی نتیجه نگرفتیم و این همان اتفاقاتی است که گاهی در فوتبال رخ می دهد و این را نمی توان نوسان نامید.



سرمربی فولاد خوزستان در خصوص دیدار با نفت آبادان نیز تصریح کرد: ما پیش از این نیز چندین بار با این تیم بازی کرده ایم و هر بار نیز بازی خوبی انجام داده ایم. البته یک سری حساسیتها و حواشی در بیرون از زمین هست که آن هم همیشه وجود دارد اما اطمینان داشته باشید که بازی بدون حاشیه ای خواهیم داشت و امیدوارم بازی خوب و توام با نتیجه مناسبی باشد.



جلالی افزود: برای این بازی از همه نظر آماده ایم و تیم حریف را نیز به خوبی آنالیز کرده ایم و نقاط ضعف و قوت آنها را به خوبی می شناسیم. البته این بازی هم مانند تمام مسابقات دیگر است که ما باید تمام تلاش خود را برای پیروزی در آن انجام دهیم و من با این دید به این بازی نگاه می کنم.



وی در عین حال تصریح کرد: دیدارهای قبلی صنعت نفت را به دقت زیر نظر داشته و تدابیر لازم برای مقابله با این تیم را اندیشیده ایم و برای تک تک نقاط ضعف و قوت آنها هم برنامه داریم.



جلالی به قضاوت نامطلوب داوران در هفته های اخیر اشاره کرد و گفت: در روزهای اخیر، افراد زیادی نزد من آمده و گفته اند که چرا به نحوه قضاوت داوران اعتراض نمی کنم تا نظر آنها برگردد و یا حداقل در بازیهای بعدی به نفع ما سوت بزنند اما من در جواب آنها گفته ام وظیفه ما به عنوان مربی و بازیکن این است که بازی خودمان را انجام دهیم و کاری به این مسائل نداشته باشیم ولی در عین حال باید مرجعی برای رسیدگی به حقوق از دست رفته ما وجود داشته باشد که به اعتقاد من همان کمیته داوران فدراسیون فوتبال است.



وی افزود: هر کسی یک سری خصوصیات خاص خود را دارد و من هم اینگونه هستم که نه خودم و نه بازیکنانم را محق برای اعتراض به داور نمی دانم و حتی با بازیکنانی که به داور اعتراض کنند نیز برخورد و آنها را جریمه می کنم ولی این موضوع نباید باعث شود که حق ما تضییع شود.



جلالی گفت: تمام تلاش من این است که به بازیکنانم بقبولانم جایگاه ششمی جایگاهی شایسته و در شان آنها و باشگاه فولاد خوزستان نیست و می توانیم خیلی بهتر از این باشیم اما نیاز به زمان داریم و امیدوارم به جایگاهی برسیم که واقعا در شان فولاد خوزستان باشد.



بازی دو تیم فولاد خوزستان و صنعت نفت آبادان امروز یکشنبه ساعت 16 در ورزشگاه تختی اهواز برگزار می شود.