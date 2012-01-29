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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۸:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد:

ورود اتوبوسهای سه کابین به چرخه حمل و نقل عمومی

ورود اتوبوسهای سه کابین به چرخه حمل و نقل عمومی

معاون سازمان شهرداریها و دهیاریها گفت: به منظور راه اندازی شبکه صحیح حمل و نقل عمومی ورود اتوبوسهای سه کابین در دستور کار قرار گرفته است و از سال آینده وارد شبکه اتوبوسرانی می‌شوند.

حمید رضا صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قانون توسعه و اجرای بهبود حمل و نقل عمومی گفت: بر اساس قانون موظف هستیم شبکه صحیح حمل و نقل عمومی را توسعه دهیم و در همین راستا در چند شهر سیستم انبوه بر حمل و نقل را راه اندازی می کنیم .

وی ادامه داد: اتوبوسهای سه کابین در سال 91 وارد ناوگان اتوبوسرانی می‌شوند و کلان شهرها  نیز در اولویت تجهیز سیستم انبوه بر مسافر هستند.

معاون سازمان شهرداریها و دهیاریها با بیان این که تعداد این اتوبوس ها بستگی به میزان اعتبار در نظر گرفته شده در بودجه سال 91 دارد گفت: تلاش می کنیم تمامی کلان شهرها مجهز به این اتوبوسهای سه کابین شوند.
 

کد مطلب 1519435

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