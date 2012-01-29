پذیرش 2000 هیأت علمی در دانشگاههای غیردولتی و دستگاههای اجرایی

محمدرضا مردانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی که تاکنون شناسه کاربری به منظور شرکت در فراخوان دوم نیمه متمرکز جذب هیات علمی دریافت نکرده اند باید با مرکز جذب مکاتبه کنند تا ترتیب نام نویسی آنان داده شود.

وی تاکید کرد: در غیر اینصورت هیچ دانشگاه یا موسسه ای حق جذب هیات علمی یا بورس را بدون شرکت در این فراخوان سراسری ندارد.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم، با یادآوری جذب 7 هزار عضو هیات علمی تا پایان سال جاری، تاکید کرد که جذب این تعداد تنها برای دانشگاههای دولتی در نظر گرفته شده است.

مردانی گفت: با توجه به اینکه در دومین فراخوان جذب، دانشگاههای غیردولتی و موسسات وابسته به دستگاههای اجرایی هم شرکت کرده اند، سهمیه جذب آنان در این 7 هزار نفر گنجانده نشده است.

بر اساس سخنان وی، با توجه به نیازهای اعلام شده، 2 هزار هیات علمی برای این گروه از دانشگاهها و موسسات در فراخوان دوم، جذب خواهد شد.

رئیس مرکز جذب هیأت علمی ادامه داد: دانشگاهها و موسسات آموزشی تازه تاسیس که دارای رشته های تحصیلی مصوب وزارت علوم هستند، باید به نسبت دانشجویان خود، جذب هیات علمی را استانداردسازی کنند.