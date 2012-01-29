طائب: تخریب اصولگرایان به دست خودشان برای ایجاد رقابت کاملا غلط است

حجت الاسلام مهدی طائب درگفتگو با خبرنگارمهر، در خصوص رعایت اخلاق انتخاباتی از سوی جریان های سیاسی درآستانه انتخابات نهمین دوره مجلس گفت: درانتخابات هم مانند سایر کارهای روزانه ما، غیبت، تهمت، دروغ، آبروریزی مومن و رنجاندن دیگران معنا می یابد و اگر این موارد رعایت شود انتخابات سالمی که مقام معظم رهبری فرمودند شکل خواهد گرفت.

رئیس قرار گاه عمار در ادامه خاطر نشان کرد: گاهی به دلیل برخی ندانم کاری‌ها و یا ندانستن احکام، فکر می کنیم چون صلاح است ما نماینده شویم و طرف مقابل صلاحیت لازم را ندارد، باید در مقام مشورت با مردم دست به افشاگری علیه رقیب بزنیم.

افشاگری و کشف موارد پنهان صرفا به خاطر اختلاف سلیقه خلاف شرع است

طائب همچنین با اشاره به رفتارهای نادرست برخی گروه ها در تخریب رقبای خود اظهار داشت: افشاگری و کشف موارد پنهانی فقط در زمانی که فسق علنی از سوی طرف مقابل، برای مردم آشکار شده و یا اینکه برخی مسئولان مربوطه برای تصمیم گیری نیاز به کشف موار پنهان داشته باشند، جایز است.

این استاد حوزه علمیه و دانشگاه تصریح کرد: افشاگری و کشف موارد پنهانی که فسق بودنش ثابت نشده و صرفا به اختلاف سلایق میان گروه ها بر می گردد، خلاف شرع است.

رئیس قرار گاه عمار همچنین با بیان اینکه آنچه موجب ناسالمی رقابت و انتخابات می شود حرام مرتکب شدن است، گفت: هرچه ازعمر انقلاب می گذرد سطح اگاهی ما بالاتر رفته و حرام حلال را بهتر می شناسیم به همین خاطر وظیفه ما نیز در رعایت این مسائل سنگین تر می شود.

تخریب اصولگرایان به دست خودشان برای ایجاد رقابت کاملا غلط است

طائب در پاسخ به این سوال که "آیا این درست است برخی گروه های اصولگرا انتخابات آینده را رقابتی درون اردوگاه اصولگرایان فرض کرده و به همین خاطر به تخریب و بی اخلاقی در خصوص رقبای خود روی آورده اند"، گفت: این تصور کاملا غلط است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه رقابت سالم میان اصولگرایان شرایطی دارد، اظهار داشت: ما در جبهه اصولگرایان دو نوع رقابت مثبت می توانیم داشته باشیم، اول اینکه رقابت در بیان شاخص ها صورت بگیرد، یعنی ببینیم کدام گروه بهتر، شفاف تر و مبین تر می تواند شاخص ها را برای مردم تبیین کند.

طائب در ادامه افزود: تبیین شاخص ها خود امر مثبتی است که نشان دهنده فهیم، دانا و توانا بودن یک جریان است. مانند دواستاد که هردو با سواد هستند اما وقتی شاگردها می بینند یکی از اساتید بهتر از دیگری درس را تبیین می کند سر کلاس وی حاضر می شوند در حالی که این امر دلیل بر نفی استاد دیگرنخواهد بود.

رقابت میان اصولگرایان باید درتبیین شاخص ها ومصداق ها باشد نه نفی یکدیگر

رئیس قرار گاه عمار همچنین با اشاره به اینکه در جریان اصولگرایی رقابت در تبیین است و شاخص ها را باید بر اساس قدرت های علمی و دیدگاه های خودمان تبیین کنیم اظهار داشت: در صورت چنین اتفاقی باید انتخاب بهتر و قوی تر را بر عهده مردم گذاشت و در این صورت است که رقابت مثبت و سالم در بین اصولگرایان ایجاد می شود.

وی در ادامه افزود: رقابت دیگری که می تواند در میان اصولگرایان اتفاق بیفتد رقابت در مصداق شاخص ها است.

اگر به نفی دیگران بپردازیم از اصولگرایی خارج می شویم

طائب ادامه داد: اشکالی ندارد برای تبیین مصداق شاخص ها با هم رقابت کنیم و رقابت در تبیین مصداق ها، نفی طرف مقابل نیست بلکه اثبات خویش است .

وی گفت: در تبیین مصداقها باید بگوییم به عنوان مثال این افراد به این دلایل کاندیداهای ما هستند نه اینکه بگوییم فلان کاندیداها به خاطر این دلایل نباید حضور نداشته باشند.

وی افزود: اگرما به درستی نقص یک کاندیدا را بگوییم بازهم از غیبت و تهمت و آبروریزی یک مومن سر در می آوریم و اگر بخواهیم درنفی دیگران ورود کنیم از اصولگرایی خارج میشویم.

حفظ اصولگرایی از فرستادن افراد اصولگرا به مجلس مهمتر است

رئیس قرار گاه عمار با بیان اینکه حفظ اصولگرایی مهم تر از فرستادن افراد اصولگرا به مجلس است، عنوان داشت: اگربخواهیم برای فرستادن افراد اصولگرا به مجلس اصل اصولگرایی را زیر سوال ببریم کار باطلی انجام داده ایم.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین با اشاره به اینکه تنها دلیلی که اصولگرایان توانستند درمقابل برخی مجالس منحرف ایستادگی و مقابله کنند به خاطر پافشاری آنها بر اصولگرایی است، گفت: اگر با شیوه های غیر اصولگرایی یک مجلس تشکیل شود که به تصور ما اصولگرا است درآینده ضربه خواهیم خورد، چرا که اصولگرایی را از دست داده ایم.