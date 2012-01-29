پرونده "شنود گیت" در انگلیس همچنان داغ است / 5 نفر دیگر بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری "اسکای نیوز" گزارش داد که پلیس انگلیس روز گذشته چهار تن از روزنامه نگاران روزنامه "سان" را به اتهام دادن رشوه به پلیس در ارتباط با پرونده شنود گیت بازداشت کرد.

گفته می شود که "کریس فارو" مدیر اخبار روزنامه سان، "مایک سولیوان" 48 ساله ویراستار بخش حوادث، "گراهام دودمن" 48 ساله ویراستار سابق این روزنامه انگلیسی و "فرگوس شاناهان" 56 ساله معاون سابق ویراستار در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند.

همچنین یک افسر پلیس 29 ساله روز گذشته در محل کار خود در لندن بازداشت شد. پلیس منازل افراد بازداشت شده و دفاتر "نیوز اینترنشال" در لندن را برای یافتن سرنخی در خصوص دادن رشوه به پلیس در ارتباط با پرونده شنود گیت تفتیش کرد.

در همین حال شرکت نیوز کورپوریشن "رابرت مرداک" تایید کرد که چهار فرد بازداشت شده از کارمندان سابق یا کنونی روزنامه سان هستند.

پرونده شنود مکالمات تلفنی شهروندان انگلیسی هنوز در بریتانیا داغ است به طوری که هر روز شاهد بازداشت مدیران با سابقه نشریه تعطیل شده "نیوز آو د ورلد" و دیگر روزنامه های بریتانیایی هستیم.

تحقیقات پلیس در ارتباط با پرونده شنود مکالمات تلفنی مردم انگلیس توسط رسانه های متعلق به مرداک نشان می دهد که علاوه بر نیوز آو دو ورلد، دو روزنامه دیگر انگلیسی از جمله سان نیز در این رسوایی دخیل بوده اند.

این درحالی است که روزنامه سان پیشتر با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرده بود: هیچ دخالتی در به سرقت رفتن اطلاعات پزشکی خانواده "گوردون براون" نخست وزیر سابق انگلیس به ویژه پسر وی ندارد.

در همین رابطه موسسه نیوز اینترنشنال که از چند رسانه و شبکه خبری تشکیل شده و متعلق به رابرت مرداک است نیز شنود مکالمات گوردون براون را تکذیب کرد.

براون دراین باره می گوید : در آن زمان به دلیل بیماری پسر کوچکم در شرایط روحی خوبی نبودیم و تماس سان موجب افزایش اندوه ما شد به حدی که گریه من درآمد و از بروکز خواستم تا این گزارش را محرمانه فرض کرده و از انتشار آن خودداری کند.