864 بازرس انتخابات استان مرکزی آموزش های نظارتی را فرا گرفتند

مسعود اسفندیار در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد بازرس بر 864 شعبه اخذر رای نهمین دوره انتخابات استان مرکزی نظارت خواهند کرد.

وی افزود: از این تعداد 550 بازرس انتخاباتی استان برای شعب اخذ رای شهری و 426 بازرس برای شعب روستایی تعیین شده است که 348 نفر در شعبه اخذ رای ثابت و 314 نفر برای شعب سیار تعیین شده اند.

وی افزود: در این دوره انتخابات در استان مرکزی به ازای هر 20 صندوق اخذ رای یک سربازرس و بازبین نیز تعیین شده است.

اسفندیارگفت: وظیفه بازرسان انتخاباتی رصد دقیق فعالیت های نامزدها و گزارش تخلف های احتمالی به ستاد بازرسی وزارت کشور است.

دبیر هیئت بازرسی ستاد نهیمن دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی افزود: در حال حاضر ستاد بازرسی انتخابات استان مرکزی فعالیت دستگاه های اجرایی و مدیران و کارکنان آنها را نیز با حساسیت تحت نظر دارد و اجازه هیچ گونه استفاده از امکانات دولتی علیه یا له نامزد خاصی داده نخواهد شد.