تصمیمات جدید دولت برای کالاهای اساسی/ شیرخام کیلویی 630 تومان شد

محمدعلی ضیغمی در گفتگو با مهر با تشریح جزئیات جلسه شنبه شب کارگروه کنترل بازار با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری و وزرای مربوطه گفت: این جلسه کارگروه کنترل بازار بیشتر معطوف به مدیریت بازار و کنترل آن با توجه به نوسانات نرخ ارز و سوءاستفاده برخی تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان از این فضا بود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس مصوبه کارگروه کنترل بازار، قرار بر این شد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و تعزیرات حکومتی، با هرگونه سوءاستفاده از شرایط موجود برخورد کند، ضمن اینکه نظارت لازم را برای جلوگیری از نگهداری و امتناع از عرضه کالا و نیز ایجاد کمبود تصنعی در بازار صورت گیرد.

تکلیف جدید کارگروه برای بانک مرکزی

وی تصریح کرد: موضوع دیگر مورد بحث در جلسه شب گذشته کارگروه کنترل بازار، تامین کالا بود که بر این اساس بانک مرکزی یکبار دیگر مکلف شد تا نسبت به تامین ارز لازم برای تمامی کالاها به ویژه کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، در اسرع وقت اقدام کند تا سوءاستفاده‌ای در این رابطه صورت نگیرد.

تصمیمات جدید برای سیب‌زمینی

به گفته ضیغمی، از جمله تصمیمات جدید دیگری که در کارگروه صورت گرفت، موضوع سیب‌زمینی بود که با توجه به این که تولید مازاد در کشور وجود دارد و این تولید مازاد، دلنگرانی برای برخی تولیدکنندگان بوجود آورده است و آنها نگران فروش کالاهای خود هستند، کارگروه کنترل بازار برای این کالا چند تصمیم اتخاذ کرد.

وی در توضیح این مطلب افزود: بر این اساس مقرر شد تا برای عرضه مستقیم تولیدات موجود از طریق تشکل‌های تولیدی با مجموعه‌های سازمان میادین میوه و تره‌بار هماهنگی‌های لازم به عمل آید، ضمن اینکه میادین نیز امکان عرضه مستقیم سیب‌زمینی را فراهم کنند.

ضیغمی گفت: همچنین مقرر شد تا هماهنگی‌های لازم با صنایع تبدیلی نیز صورت گیرد تا محصولات تولیدی خرید و جذب شود، در این راستا البته سازمان توسعه تجارت ایران نیز برای صادرات سیب‌زمینی به سرعت وارد مذاکره با تشکل‌های تولیدی شده و بازاریابی‌های لازم را انجام دهد.

وی اظهار داشت: همچنین قرار بر این شد که سیستم بانکی نیز به واسطه دو بانک توسعه صادرات و کشاورزی، هماهنگی لازم برای اختصاص تسهیلات به تشکل‌ها و تولیدکنندگان را صورت داده و نقدینگی مورد نیاز آنها را برای خرید، عرضه و صادرات سیب‌زمینی تولیدی، فراهم آورد.

قیمت شیر خام، 630 تومان

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از تصمیم جدید کارگروه کنترل بازار برای شیر خام خبرداد و گفت: با توجه به افزایش خودسرانه قیمت توسط برخی دامداران و به تبع آن کارخانجات تولیدکننده فرآورده‌های دامی، گزارشی از سوی استاندار تهران در جلسه اعلام شد که بر اساس آن، حداکثر قیمت برای شیرخام با کیفیت و رتبه A معادل 630 تومان تعیین شد و بر این اساس، کارخانجات اجازه خرید بالاتر از این نرخ را ندارند و نمی‌توانند آن را مبنا قرار دهند.

وی اظهار داشت: همچنین قرار بر این شد که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به سرعت، هماهنگی و نظارت لازم را انجام داده و قیمت فرآورده‌های لبنی را نیز بر اساس قیمت 630 تومانی شیر تعدیل کند.

به گفته ضیغمی، با توجه به اینکه بالاترین نرخ شیر خام را در کشور، استان تهران دارد، بر این اساس سایر استانها نیز قیمت شیر را کمتر از این نرخ تعیین خواهند کرد.