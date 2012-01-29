پیروزی مدعیان/ رقابت نزدیک دورتموند و شالکه با بایرن

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته نوزدهم مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان شب گذشته 6 دیدار برگزار شد که طی آن تیمهای بالای جدولی بایرن مونیخ، دورتموند و شالکه مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.
بایرن که در آلیانس آرهنا و در حضور نزدیک به 70 هزار تماشاگر خود به مصاف ولفسبورگ رفته بود موفق شد با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود را از پیش رو بردارد. ماریو گومز و آرین روبن در این بازی گلهای باواریاییها را به ثمر رساندند.
در دیگر بازی مهم شب گذشته دورتموند با درخشش "شینجی کاگاوا"، ستاره ژاپنی خود 3 بر یک هوفنهایم را شکست داد و شالکه نیز در زمین کلن این تیم را با نتیجه 4 بر یک در هم کوبید.
- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته بوندسلیگا به شرح زیر است:
* هرتابرلین یک - هامبورگ 2
گلها: پیر میشل لاسوگا (82) برای هرتابرلین و مارسل یانسن (24) و ملادن پتریچ (45) برای هامبورگ
* وردربرمن یک - بایرلورکوزن یک
گلها: کودیو پیزارو (30) برای وردربرمن و اشتفان رانرتز (57) برای لورکوزن
* دورتموند 3 - هوفنهایم یک
گلها: شینجی کاگاوا (17 و 55) و کوین گراسکروتز (31) برای دورتموند و فابین جانسون (63) برای هوفنهایم
* کلن یک - شالکه 4
گلها: لوکاس پودولسکی (4) برای کلن و سیپریان ماریکا (59 و 72)، کلاوس یان هونتلار (78، پنالتی) و مارکو هوگر (82) برای شالکه
* آگسبورگ 2 - کایزرسلاترن 2
گلها: مارسل دی یانگ (5) و اشتفان هاین (66) برای آگسبورگ و فلورین دیک (25 و 49) برای کایزرسلاترن
* بایرن مونیخ 2 - ولفسبورگ صفر
گلها: ماریو گومز (60) و آرین روبن (90)
در ادامه این رقابتها امشب دو دیدار دیگر برگزار می شود که طی آن تیمهای ماینتس و اشتوتگارت به ترتیب میزبان فرایبورگ و مونشن گلادباخ خواهند بود.
جدول رده بندی:
1- بایرن مونیخ 40 امتیاز - تفاضل گل 33+
2- دورتموند 40 امتیاز - تفاضل گل 29+
3- شالکه 40 امتیاز - تفاضل گل 21+
4- مونشن گلادباخ 36 امتیاز (یک بازی کمتر)
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16- کایزرسلاترن 18 امتیاز
17- آگسبورگ 16 امتیاز - تفاضل گل 14-
18- فرایبورگ 16 امتیاز - تفاضل گل 17-
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