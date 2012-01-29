پیروزی مدعیان/ رقابت نزدیک دورتموند و شالکه با بایرن

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه هفته نوزدهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگای آلمان شب گذشته 6 دیدار برگزار شد که طی آن تیم‌های بالای جدولی بایرن مونیخ، دورتموند و شالکه مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

بایرن که در آلیانس آره‌نا و در حضور نزدیک به 70 هزار تماشاگر خود به مصاف ولفسبورگ رفته بود موفق شد با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود را از پیش رو بردارد. ماریو گومز و آرین روبن در این بازی گل‌های باواریایی‌ها را به ثمر رساندند.

در دیگر بازی مهم شب گذشته دورتموند با درخشش "شینجی کاگاوا"، ستاره ژاپنی خود 3 بر یک هوفنهایم را شکست داد و شالکه نیز در زمین کلن این تیم را با نتیجه 4 بر یک در هم کوبید.

- نتایج کامل دیدارهای شب گذشته بوندس‌لیگا به شرح زیر است:

* هرتابرلین یک - هامبورگ 2

گل‌ها: پیر میشل لاسوگا (82) برای هرتابرلین و مارسل یانسن (24) و ملادن پتریچ (45) برای هامبورگ

* وردربرمن یک - بایرلورکوزن یک

گل‌ها: کودیو پیزارو (30) برای وردربرمن و اشتفان رانرتز (57) برای لورکوزن

* دورتموند 3 - هوفنهایم یک

گل‌ها: شینجی کاگاوا (17 و 55) و کوین گراسکروتز (31) برای دورتموند و فابین جانسون (63) برای هوفنهایم

* کلن یک - شالکه 4

گل‌ها: لوکاس پودولسکی (4) برای کلن و سیپریان ماریکا (59 و 72)، کلاوس یان هونتلار (78، پنالتی) و مارکو هوگر (82) برای شالکه

* آگسبورگ 2 - کایزرسلاترن 2

گل‌ها: مارسل دی یانگ (5) و اشتفان هاین (66) برای آگسبورگ و فلورین دیک (25 و 49) برای کایزرسلاترن

* بایرن مونیخ 2 - ولفسبورگ صفر

گل‌ها: ماریو گومز (60) و آرین روبن (90)

در ادامه این رقابت‌ها امشب دو دیدار دیگر برگزار می شود که طی آن تیم‌های ماینتس و اشتوتگارت به ترتیب میزبان فرایبورگ و مونشن گلادباخ خواهند بود.

جدول رده بندی:

1- بایرن مونیخ 40 امتیاز - تفاضل گل 33+

2- دورتموند 40 امتیاز - تفاضل گل 29+

3- شالکه 40 امتیاز - تفاضل گل 21+

4- مونشن گلادباخ 36 امتیاز (یک بازی کمتر)

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16- کایزرسلاترن 18 امتیاز

17- آگسبورگ 16 امتیاز - تفاضل گل 14-

18- فرایبورگ 16 امتیاز - تفاضل گل 17-