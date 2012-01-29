خمین عنوان شهر پاک را کسب کرد

گودرز امیری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: گواهینامه شهر پاک خمین بر اساس مولفه های هدایت آب‌های سطحی از طریق کانال‌های سرپوشیده و رفع گره‌های ترافیکی، احداث 12 میدان جدید، احداث 23 خیابان، احداث 15 پارک محله ای و جداسازی آب فضای سبز از آب شرب شهری به دست آمده است.

وی افزود: در ارزیابی کمیته بررسی شاخص های زیست محیطی تهران به مناسبت هفته هوای پاک، شهردار خمین یکی از شهردارهای شهر پاک در کشور و در بین مناطق استان مرکزی شهردار شهر پاک استان معرفی شد که این انتخاب بر اساس میزان آلایندگی‌ها و سایر شاخص‌های زیست محیطی صورت گرفته است.

امیری افزود: معیارهای محیط زیست برای معرفی شهر پاک در کشور براساس میزان کنترل آلاینده‌های مونو اکسیدکربن، اکسید گوگرد، اکسید نیتروژن، ذرات معلق، سرانه فضای سبز، مدیریت پسماند، مدیریت فاضلاب صحیح، سهم حمل و نقل عمومی در رفت و آمد، فرهنگ عمومی مردم، زیربناهای مورد نیاز برای بهداشت در شهرهای سالم و سایر شاخص‌های سلامت و سرانه های زیست محیطی است.

وی افزود: شهرداری خمین در دی ماه نیز موفق به اخذ گواهینامه سازمان جهانی بهداشت در منطقه شرق مدیترانه شد.