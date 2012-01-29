برگزاری مسابقات کشوری اذان و تواشیح از 10 تا 17 بهمن ماه در اصفهان

حجت‌الاسلام حسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اصفهان پس از 25 سال میزبان برگزاری مسابقات کشوری قرآن کریم است، اظهار داشت: همزمان با دهه فجر پایتخت فرهنگ و تمدن ایران اسلامی میزبان 600 نفر از چهره‌های قرآنی موجود در سطح کشور است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر تمامی بستر‌های اجرای این مسابقات در اصفهان فراهم شده، افزود: عطر و رایحه قرآن کریم با برگزاری این مسابقات به مدت یک هفته در اصفهان طنین‌انداز می‌شود و برترین‌ها و چهره‌های شاخص قرآنی در سطح کشور نمایان می‌شود.

مسئول کمیته مسابقات کشوری اذان، تواشیح، ابتهال و هم‌خوانی قرآن کریم تاکید کرد: مسابقات کشوری قرآن کریم به عنوان یک رخداد فرهنگی و معنوی در اداره اوقاف و امور خیریه به شمار می‌آید و اوقاف به عنوان برترین نهاد برای اجرای مسابقات قرآنی محسوب می‌شود.

وی به زمان برگزاری شانزدهمین دوره مسابقات مدیحه‌سرایی و همخوانی، چهارمین دوره مسابقات اذان و سومین دوره مسابقات ابتهال قرآن کریم در اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: مسابقات کشوری اذان، تواشیح، هم‌خوانی و ابتهال قرآن کریم ویژه خواهران و برادران از 10 تا 17 بهمن ماه جاری در اصفهان برگزار می‌شود.

امیری تصریح کرد: شناسایی، رشد و پرورش چهره‌های قرآنی در سطح کشور به منظور مقابله با اهداف دشمن در جنگ نرم از نیاز‌های جامعه امروز است.