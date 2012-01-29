رونمایی از سند هوافضا در دهه فجر/ ایجاد پارک فناوری هوافضا

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی فرحی در مراسم اختتامیه دومین مسابقه طراحی و ساخت هواپیمای بدون سرنشین، هزینه بر بودن، زمان بر بودن و پیچیده بودن را از ویژگیهای فناوریهای فضایی نام برد و افزود: این ویژگیها باعث شده است که در هر کشوری خطوط قرمزی را برای این فناوری ترسیم کنند به گونه ای که کشورهایی مانند برزیل، هند و چین که پس از فرانسه، آمریکا و روسیه قطبهای هوافضای دنیا هستند، اطلاعات خود را در اختیار یکدیگر قرار نمی دهند.

رئیس ستاد توسعه فناوری هوافضا با اشاره به اهداف این ستاد، اظهار داشت: در این راستا با همکاری متخصصان کشور سند سیاستگذاری و ره-نگاشت هوافضا تنظیم و تدوین شده است.



وی از رونمایی از این سند در ایام دهه فجر خبر داد و یادآور شد: این سند شامل در 40 هزار صفحه در زمینه سیاستگذاری در حوزه هوافضا می شود.



حمایتهای ستاد از دانشگاه ها



فرحی با اشاره به حمایت های این ستاد در زمینه طراحی و ساخت پهبادهای کوچک، خاطر نشان کرد: در این راستا از 30 دانشگاه و شرکت دانش بنیان فعال حمایت شده است.



وی با بیان اینکه این حمایت ها در قالب حمایت های مادی و یا واگذاری پروژه های تحقیقاتی بوده است، ادامه داد: علاوه بر این در سال جاری 400 پایان نامه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری نیز تحت حمایت های این ستاد قرار گرفته است.



ایجاد پارک فناوری هوافضا



رئیس ستاد توسعه فناوری هوافضا با تاکید بر اینکه به زودی پارک فناوری هوافضا راه اندازی می شود، اضافه کرد: با راه اندازی این پارک فناوری از 250 شرکت دانش بنیان فعال در این حوزه که طی 3 سال اخیر شکل گرفته اند، حمایت می شود.



فرحی همچنین راه اندازی این پارک را زمینه ای برای ایجاد فن بازار در حوزه هوا فضا دانست و اظهار داشت: به منظور شناسایی و استعداد یابی در حوزه هوا و فضا درصدد هستیم تا چندین مسابقه برگزار کنیم.



برگزاری نمایشگاه در سایر کشورها



رئیس سازمان هوافضا از برگزاری نمایشگاه های هوافضا در سایر کشورها خبر داد و گفت: به زودی نمایشگاهی از دستاوردهای کشور در حوزه هوا و فضا در کشور مالزی برگزار می کنیم.



فرحی یادآور شد: علاوه بر این در آبان ماه سال آینده نمایشگاه دیگری برگزار خواهیم کرد.