  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۶ بهمن ۱۳۸۳، ۱۳:۰۷

از سوي نشر ني

كتاب "شش گفتار " منتشر شد

كتاب شش گفتار درباره امام، انقلاب، جامعه، جنگ، اقتصاد و فرهنگ اثر ميرحسين موسوي در 140 صفحه منتشر شد .

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر" ،  كتاب " شش گفتار درباره امام، انقلاب، جامعه، جنگ، اقتصاد و فرهنگ " در بردارنده شش سخنراني است كه در زمانهاي مختلف ايراد شده ولي با يكديگر ارتباط موضوعي دارند.

در اين سخنراني ها مسائل اساسي و حائز اهميتي چون كارنامه  ده سال آغازين پايه ريزي و نهادينه كردن انقلاب، مشاركت سياسي مردم، دستاورد دفاع مقدس، احياي تفكر ديني و نظريه توطئه يا توهم توطئه با تكيه بر بيانات رهبر انقلاب تبيين و تفسير شده است.

" شش گفتار " پيش از اين در سال 1377 تحت عنوان پنج گفتار و در سه نوبت منتشر شده است و اينك با افزودن گفتاري ديگر براي چهارمين بار منتشر مي شود.

