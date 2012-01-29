به گزارش خبرنگار مهر، نصرتالله لطفی شامگاه شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان قم در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه رد و تائید نامزدهای انتخابات مجلس در قم قطعی نیست، اظهار داشت: افرادی که در بررسیهای انجام شده احراز یا تائید نشدهاند طبق قانون میتوانند درخواست بازنگری داشته باشند.
وی ادامه داد: صلاحیت 8 نفر از کاندیداهایی که به دلیل عدم احراز و یا عدم تائید، رد شده بودند تائید شد و تعداد کاندیداهای تائید شده به 43 نفر رسیده است.
رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان قم گفت: افرادی که صلاحیت آنها احراز یا تائید نشده بود میبایستی چهار نفر را به عنوان منبع معرفی میکردند که بررسی مجددی از وضعیت آنها انجام شود.
وی ادامه داد: چند نفر از افرادی که صلاحیت آنها تائید نشده بود در نقض دلایل رد شدن صلاحیت آنها، دلایلی مطرح کردند که مورد پذیرش قرار گرفت.
لطفی از تخلف برخی روزنامههای قم در تبلیغات زودهنگام برای نامزدهای انتخابات مجلس خبر داد و اظهار داشت: برای بررسی نحوه فعالیت این روزنامهها شکایت شده است.
وی هر گونه اطلاعرسانی از طریق سایتها و ایمیلها با عنوان ستاد انتخابات را مصداق تخطی از قانون دانست و تاکید کرد: تبلیغات کاندیداها از چهارم اسفند ماه آغاز میشود و تا آن زمان هر گونه تخلفی در اطلاعرسانی صورت گیرد پیگرد قضایی دارد.
چندی پیش برخی رسانههای جمعی به نقل از لطفی اعلام کرده بودند که صلاحیت 17 نفر از نامزدهای انتخابات مجلس در قم تائید نشده است که این مسئله به آنها ابلاغ شده و این افراد تا 24 ساعت مهلت دارند اعتراض خود را ارائه کنند.
لطفی خبر داد:
تعداد نامزدهای تائید شده در قم به 43 نفر رسید / 8 نامزد رد شده تائید شدند
قم - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت نظارت بر انتخابات استان قم گفت: با تائید صلاحیت 8 نفر از نامزدهای انتخابات، تعداد کاندیداهای تائید صلاحیت شده در قم به 43 نفر رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، نصرتالله لطفی شامگاه شنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان قم در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه رد و تائید نامزدهای انتخابات مجلس در قم قطعی نیست، اظهار داشت: افرادی که در بررسیهای انجام شده احراز یا تائید نشدهاند طبق قانون میتوانند درخواست بازنگری داشته باشند.
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