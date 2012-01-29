24 هزار واحد مسکن مهر در خوزستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شنبه شب در جلسه شورای مسکن استان خوزستان اظهار کرد: سهم خوزستان از اجرای طرح مسکن مهر سهم خوبی است ولی باید کارها را به سرانجام برسانیم تا مردمی که چشم امید به خانه ها دارند صاحب خانه شوند.

وی افزود: در شرایط فعلی 80 هزار واحد مسکونی مهر در استان خوزستان در حال ساخت است و باید تا سال 91 تمامی این واحدها تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.



حجازی به مقایسه فعالیتهای صورت گرفته در بخش مسکن در بعد از انقلاب پرداخت و گفت: تا قبل از دولت نهم کل خانه هایی که توسط دولت در خوزستان ساخته شده اند، پنج هزار واحد مسکونی بود ولی در همین دو دولت نهم و دهم در مجموع 80 هزار واحد مسکونی در تمام شهرهای استان در حال ساخت است که این امر بیانگر اهتمام جدی دولت در خانه دار کردن مردم است.



رئیس کارگروه مسکن خوزستان تاکید کرد: حجم کارهای صورت گرفته در این خصوص بالاست ولی شیرینی کار به این است که بتوانیم مردم را هنگام زندگی کردن در مناطق مسکن مهر ببینیم.



حجازی عنوان کرد: مساجد، مدارس و پارکهای این واحدها باید تا قبل از افتتاح تکمیل ودر اختیار مردم قرار گیرد و اینگونه نباشد که مردم هنگام زندگی در این مناطق از داشتن اینگونه اماکن محروم باشند.



استاندار خوزستان به افتتاح 24 هزار واحد مسکن مهر در سال جاری و تا قبل از پایان سال اشاره کرد و گفت: این افتتاحیه ها در چهار مقطع شامل دهه فجر، هفته آخر بهمن، هفته اول اسفند و هفته آخر اسفند برنامه ریزی شده و قرار است رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور یا وزیر مسکن در این افتتاحیه ها حضور داشته باشند.



وی تصریح کرد: شهرهایی هم که پیشرفت خوبی در طرح مسکن مهر دارند هم از فردا اعتبار مناسبی در اختیار آنها قرار می گیرد تا انگیزه سایر فرمانداریها و دستگاه ها برای تداوم فعالیت خود در طرح مسکن مهر بیشتر شود.



حجازی عنوان کرد: افتتاح طرحهای مسکن مهر در سال جاری برای ما خیلی مهم است چرا که ممکن است برای سال آینده یارانه های دولت به طرح مسکن مهر تعلق نگیرد و هزینه های اجرای طرح اینگونه بالا می رود.