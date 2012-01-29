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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۹:۵۹

"ساندی تایمز" خبر داد:

"خوزه مورینیو" تابستان به لیگ برتر بازمی‌گردد

"خوزه مورینیو" تابستان به لیگ برتر بازمی‌گردد

"خوزه مورینیو" از حضور در تیم فوتبال رئال مادرید خسته شده و قصد دارد تابستان به لیگ برتر انگلستان بازگردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با وجود اختلاف هفت امتیازی رئال مادرید با بارسلونا در رقابت‌های لالیگا، مورینیو از سوی رسانه‌های مادریدی بشدت مورد انتقاد واقع می‌شود.

بر پایه گزارش ساندی تایمز، در حال حاضر شایعه پیوستن این مربی پرتغالی به تیم‌های منچستریونایتد، منچسترسیتی، لیورپول، آرسنال و چلسی به گوش می‌رسد. با وجودی که در زمان جدایی از چلسی با "رومن آبراموویچ" دچار مشکل شد با این حال به نظر می‌رسد که دو طرف اختلافات را کنار گذاشته‌اند.

از سوی دیگر یورو اسپورت گزارش داد که چنانچه "روبرتو مانچینی" نتواند با منچسترسیتی قهرمان لیگ برتر انگلستان شود "خوزه مورینیو" بی‌تردید جایگزین این مربی در این تیم خواهد شد.

کد مطلب 1519477

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