پیشرفت 70 درصدی پروژه های سفر استانی ریاست جمهوری به تالش

میرزا حسینعلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امسال از مجموع 342 طرح در حال اجرا در تالش، 123 طرح مربوط به سفر اول و دوم ریاست جمهوری است.

وی اظهارداشت: از این تعداد 71 پروژه تحقق 100 درصد، 37 پروژه از پیشرفت 25 تا 50 درصد، 15 پروژه به دلیل نبود زمین کافی برای اجرا و عدم اخذ کمیسیون ماده 32 هنوز شروع نشده است.

به گفته فرماندار تالش پروژه های سفر سوم فعلا به این شهرستان ابلاغ نشده است.

وی با اشاره به اینکه تالش دارای دو شهرک صنعتی است، افزود: این شهرکها در خطبه سرا با وسعت 40 هکتار که از مصوبات سفر ریاست جمهوری بوده و به 90 قطعه زمین تقسیم شده است هم اکنون 35 واحد در شهرک صنعتی خطبه سرا فعالیت دارند.

حسینعلی زاده ادامه داد: شهرک صنعتی خاله سرای اسالم با وسعت 10هکتار است که تاکنون 4 تا 5 قطعه از این شهرک به بخش خصوصی برای سرمایه گذاری واگذار شده است.

وی یادآورشد: علاوه بر این طرحهای مشاغل خانگی و زودبازده اقتصادی ازسوی سرمایه گذاران بخش خصوصی در این شهرستان در حال اجراست.