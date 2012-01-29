2 میلیون و 800 هزار نفر کرمانی یارانه دریافت می کنند/ انتخابات تجلی وحدت ملی

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر شنبه در نشست بخشداران استان کرمان هدفمند کردن یارانه ها را یک طرح عظیم اقتصادی دانست و گفت: 17 هزار میلیارد ریال میزان یارانه استان کرمان در هر ماه است.

نجار تصریح کرد: این مبلغ به دو میلیون و 800 هزار نفر تعلق می گیرد.

وی با اشاره به اثرات مثبت طرح هدفمند کردن یارانه گفت: با اختصاص این مبلغ شاهد کاهش 40 درصدی در مراجعات مردمی به کمیته امداد امام خمینی(ره ) هستیم.

نماینده عالی دولت در استان کرمان تاکید کرد: مردم یارانه نقدی خود را در جایی که باید هزینه کنند و آن را صرف کارهای دیگر نکنند.

نجار با اشاره به نزدیک شدن به ایام دهه فجر گفت: دهه فجر امسال به دلیل حوادث اخیر و رویدادهای منطقه دارای اهمیت وی‍‍ژه است.

وی بر لزوم برگزاری هر چه باشکوهتر مراسم این دهه تاکید کرد و افزود: باید با برنامه ریزی مناسب تمامی ابعاد انقلاب معرفی شود.

استاندار کرمان همچنین انتخابات پیش روی مجلس را حساس خواند و گفت: دشمنان قصد دارد با تهدیدها و تحریم ها و همچنین اعمال فشار به کشور انتخابات را تحت تاثیر قرار دهند.

وی بر لزوم حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: صداقت و درستکاری مسئولین یکی از راه های جذب مردم است.

نجار صیانت از آراء مردم را مهمترین وظیفه مسئولین نظام دانست و گفت: مسئولین بایدبدون جانبداری از شخص خاصی مسئولیت خود را به نحو احسن انجام دهند.

وی همچنین با بیان اینکه کاندیداها باید اخلاق انتخاباتی را رعایت کنند گفت: کاندیداها به تخریب یکدیگر نپردازند و تنها برنامه ها و اهداف خود را برای مردم ذکر کنند.

