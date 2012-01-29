حمایت هرمن کاین از گینگریچ/ دوستم تا آخر راهت را ادامه بده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالیکه نامزدهای حزب جمهوریخواه خود را برای رقابت های درون حزبی در ایالت فلوریدا آماده می کنند و در این راه انتقادات تندی را نیز از یکدیگر انجام می دهند، "هرمان کاین" حمایت خود را از نامزدی "نیوت گینگریچ" اعلام کرد.

هرمان کاین در این مورد گفت : من رسما در اینجا حمایت خود را از نیوت گینگریچ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام می کنم.

کاین که به دلیل رسوایی اخلاقی مجبور به کناره گیری از این رقابت ها شده در ادامه گفت : دوست من نگران نتایج انتخابات مقدماتی فلوریدا نباش و راهت را تا انتها ادامه بده.

نیوت گینگریچ و هرمان کاین

نامزدهای حزب جمهوریخواه آمریکا در چهارمین مرحله از رقابت های درون حزبی برای انتخباب نامزد برگزیده این حزب برای رقابت با "باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا، روز سه شنبه در فلوریدا به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

پیروزی در فلوریدا به گونه ای است که نیازمند هزینه هنگفت پول است و کارشناسان آمریکایی اعلام می کنند با توجه به اینکه "میت رامنی" خود از ثروتمندان معروف آمریکا بوده و حمایت آنها را نیز کسب کرده به احتمال فراون پیروز رقابت های فلوریدا خواهد بود.

تا کنون نامزدهای جمهوریخواه سه بار به مصاف یکدیگر رفته اند که "میت رامنی" دوبار و "نیوت گینگریچ" یک بار فاتح انتخابات درون حزبی شده اند. نتایج سه دور اول انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان به شرح زیر است:

دور اول رقابتهای درون حزبی جمهوریخواهان در تاریخ 13 دی ماه در آیووا برگزار شد که ریک سنتورم 24.6 درصد از آرا، رامنی 26 درصد، ران پل 21.3 درصد، نیوت گینگریچ 13 درصد، ریک پری 10 درصد، و میشل بکمن فقط 5 درصد آرا را تصاحب کردند.

انتخابات درون حزبی در ایالت آیووا در یک هزار و 774 حوزه برگزار شد و شمارش 96 درصد از آرا نشان داد که رامنی و سنتورم انتخاب اول این ایالت هستند. آیووا در غرب میانه (Midwest) آمریکا واقع شده است و از لحاظ وسعت بیست و ششمین ایالت و از نظر جمعیت سی امین ایالت به شمار می رود.



دور دوم انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان نیز در تاریخ 24 دی ماه در نیوهمپشایر برگزار شد که بر اساس نتایج بدست آمده از انتخابات نیوهمپشایر، رامنی رتبه اول، "ران پل" دوم و "جان هانتزمن" سفیر سابق آمریکا در چین رتبه سوم را بدست آورند.

میت رامنی



بر همین اساس رامنی با کسب 91 هزار و 460 رای 39 درصد آرا، ران پل با کسب 53 هزار و 210 رای 23 درصد، جان هانتزمن با 39 هزار و 172 رای 17 درصد، نیوت گینگریچ با 21 هزار و 869 رای 9 درصد، ریک سنتورم با 21 هزار و 670 رای نیز 9 درصد و ریک پری با یک هزار و 622 رای فقط یک درصد آرا را تصاحب کردند.

دور سوم آن نیز در تاریخ اول دی ماه در کارولینای جنوبی برگزار شد که گینگریچ 40 درصد، "میت رامنی" که در دورهای اول و دوم انتخابات درون حزبی رتبه اول را بدست آورده بود اینبار 28 درصد، "ریک سنتورم" 17 درصد و "ران پل" 13درصد آرا را بدست آورده اند.



هرچند پیش از برگزاری این انتخابات اعلام شده بود که "ریک پری" از ادامه رقابتها کناره گیری کرده اما در جدولی که شبکه ام.اس.ان آن را بر روی سایت خود قرار داده در مقابل نام ریک پری عدد صفر دیده می شود.

بر اساس این گزارش، هر چند گینگریچ توانسته فاتح انتخابات درون حزبی در کارولینای جنوبی باشد اما نتایج ضعیف وی در نیوهمپشایر و آیووا موجب شده تا رامنی که در دو رقابت قبلی توانسته بود آرای خوبی را برای خود بدست بیاورد همچنان به عنوان امید اول جمهوریخواهان مطرح باشد.