حمایت هرمن کاین از گینگریچ/ دوستم تا آخر راهت را ادامه بده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در حالیکه نامزدهای حزب جمهوریخواه خود را برای رقابت های درون حزبی در ایالت فلوریدا آماده می کنند و در این راه انتقادات تندی را نیز از یکدیگر انجام می دهند، "هرمان کاین" حمایت خود را از نامزدی "نیوت گینگریچ" اعلام کرد.
هرمان کاین در این مورد گفت : من رسما در اینجا حمایت خود را از نیوت گینگریچ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام می کنم.
کاین که به دلیل رسوایی اخلاقی مجبور به کناره گیری از این رقابت ها شده در ادامه گفت : دوست من نگران نتایج انتخابات مقدماتی فلوریدا نباش و راهت را تا انتها ادامه بده.
نیوت گینگریچ و هرمان کاین
نامزدهای حزب جمهوریخواه آمریکا در چهارمین مرحله از رقابت های درون حزبی برای انتخباب نامزد برگزیده این حزب برای رقابت با "باراک اوباما" در انتخابات ریاست جمهوری 2012 آمریکا، روز سه شنبه در فلوریدا به مصاف یکدیگر خواهند رفت.
پیروزی در فلوریدا به گونه ای است که نیازمند هزینه هنگفت پول است و کارشناسان آمریکایی اعلام می کنند با توجه به اینکه "میت رامنی" خود از ثروتمندان معروف آمریکا بوده و حمایت آنها را نیز کسب کرده به احتمال فراون پیروز رقابت های فلوریدا خواهد بود.
تا کنون نامزدهای جمهوریخواه سه بار به مصاف یکدیگر رفته اند که "میت رامنی" دوبار و "نیوت گینگریچ" یک بار فاتح انتخابات درون حزبی شده اند. نتایج سه دور اول انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان به شرح زیر است:
دور اول رقابتهای درون حزبی جمهوریخواهان در تاریخ 13 دی ماه در آیووا برگزار شد که ریک سنتورم 24.6 درصد از آرا، رامنی 26 درصد، ران پل 21.3 درصد، نیوت گینگریچ 13 درصد، ریک پری 10 درصد، و میشل بکمن فقط 5 درصد آرا را تصاحب کردند.
دور دوم انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان نیز در تاریخ 24 دی ماه در نیوهمپشایر برگزار شد که بر اساس نتایج بدست آمده از انتخابات نیوهمپشایر، رامنی رتبه اول، "ران پل" دوم و "جان هانتزمن" سفیر سابق آمریکا در چین رتبه سوم را بدست آورند.
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