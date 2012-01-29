آینده صنایع دارویی در گرو تصمیم بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود نجفی عرب با عنوان این موضوع که در حال حاضر هیچگونه مشکلی در سطح عرضه دارو در کشور وجود ندارد اظهارداشت: آینده نگری حکم می کند به صرف اینکه فعلا مشکلی در سطح عرضه وجود ندارد، نباید مشکلات و چالشها را نفی کرد. آینده نگری ضرورت بقای صنایع است و باید با تدبیر و مددیریت بهینه و همکاری تمامی دست اندرکاران حوزه اقتصاد، مشکلات صنعت دارویی کشور را مرتفع سازیم.

وی اضافه کرد: عدم پذیرش گشایش اعتبار داخلی در کشورهای اروپای و آمریکای شمالی مشکلات عدیده ای را برای شرکتهای فعال در این حوزه به وجود آورده است که در صورت عدم توجه مسئولین می تواند به اخلال در زنجیره تامین دارو و سقوط صنعت دارویی کشور منتهی شود.

نجفی گفت: شرکتهای تامین کننده دارو چون نمی توانند مستقیما ال سی باز کنند ناچارند از طریق صرافی حواله بدهند که این هزینه های خاص خود را دارد که البته در بحث قیمت گذاری دارو از سوی وزارت بهداشت لحاظ نمی شود. بنابراین، یک مقدار افزایش هزینه تامین دارو از این طریق به صنعت دارویی کشور تحمیل می شود که با توجه به ثابت بودن قیمت دارو باید از طریق دیگری جبران شود.

وی افزود: به رغم همه مشکلات اقتصادی که صنعت دارو با آن روبرو است، آنچه مسلم است اینکه ما نمی‌توانیم قیمت دارو را هر لحظه افزایش بدهیم. دارو چیزی نیست که به راحتی بشود با قیمت آن بازی کرد. بنابراین برای جبران هزینه های تحمیل شده به این صنعت باید راهکار دیگری صرف نظر از افزایش قیمت دارو تحمیل آن به بیماران جستجو کرد و به نظر می رسد تنها راه حل موجود برای حفظ امنیت دارویی کشور حمایت همه جانبه بانک مرکزی در تامین و انتقال ارز مورد نیاز صنایع دارویی است.

به گفته نجفی، یکی از عوامل منفی موثر بر نرخ رشد صنایع دارویی که می تواند این صنعت را در سراشیبی سقوط قرار دهد، هزینه هایی است که به منظور تامین ارز بر دوش صنایع دارویی سنگینی می کند. واقعیت این است که وقتی نیازهای ارزی صنایع دارویی کشور از طریق صرافیها تامین شود، این به معنای تحمیل هزینه بیشتر بر نظام تامین دارو است. از طرف دیگر به دلیل ناکارآمدی سیستم بیمه ای کشور مستقیما بخش زیادی از هزینه ها از جیب مردم پرداخت می شود. بنابراین برای جلوگیری از تحمیل افزایش هزینه تامین دارو، بانک مرکزی باید وقت را غنیمت شمرده و پیش از آنکه این صنایع بیش از این آسیب ببینند، چاره اندیشی کند.

نجفی افزود: با توجه به عدم پذیرش گشایش اعتبار داخلی ازسوی کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی که اتفاقا منبع اصلی تهیه داروهای وارداتی هستند، بانک مرکزی باید در اسرع وقت و پیش از آنکه دارو کمیاب شود نسبت به اختصاص ارز دولتی به وارد کنندگان بر اساس مدارک مستند و فارغ از نحوه ثبت سفارش اقدام نماید.