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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

روستا آزاد اعلام کرد:

اجرای پروژه ملی طراحی توربو موتور در دانشگاه صنعتی شریف

اجرای پروژه ملی طراحی توربو موتور در دانشگاه صنعتی شریف

رئیس دانشگاه صنعتی شریف از عقد قراردادهای صنعتی این دانشگاه در حوزه ماهواره خبر داد و گفت: با توجه به توانمندیهای این دانشگاه پروژه طراحی و ساخت توربو موتورها از سوی شورای عتف به این دانشگاه واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا روستا آزاد در مراسم اختتامیه مسابقه هواپیمای بدون سرنشین با اشاره به اهمیت توسعه فناوریهای هوایی و فضایی، افزود: در نقشه جامع علمی کشور توجه ویژه ای به فناوریهای فضایی شده و در معاونت علمی نیز ستاد توسعه هوافضا ایجاد شده است.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف به بیان تلاش دانشگاه های کشور در زمینه توسعه این فناوری، اظهار داشت: در این راستا بر اساس مصوبات شورای عتف طرح ملی طراحی و تولید توربو موتور با محوریت دانشگاه شریف تعریف و در حال اجرا است.
 
وی با اشاره به ویژگیهای توربو موتورها خاطر نشان کرد: توربو موتورها کاربردهای وسیعی در حوزه های نیرو و نفت دارند.
 
روستا آزاد همچنین با اشاره به موفقیت محققان این دانشگاه در حوزه هوافضا، ادامه داد: به دنبال این فعالیت ها موفق به عقد قرار دادهای صنعتی در حوزه های ماهواره ها شدیم.
کد مطلب 1519500

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