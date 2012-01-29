نام نویسی حوزه های علمیه خواهران از 15 بهمن آغاز می شود

حجت الاسلام محسن محدث در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این ثبت نام در همه مدارس علمیه خواهران کشور، مراکز تخصصی و موسسه های آموزش عالی انجام خواهد گرفت.

وی تصریح کرد: در سال جاری، 277 مدرسه علمیه خواهران در سطح دو و 44 مرکز تخصصی و موسسه های آموزش عالی در مقطع کارشناسی ارشد پذیرش خواهد داشت.



محدث با بیان اینکه 15 اردیبهشت سال 91 آزمون داوطلبان سطح دو و 22 اردیبهشت ماه سال آینده نیز آزمون سطح سه برگزار خواهد شد، تصریح کرد: نتایج نهایی آزمونها مردادماه سال 91 از طریق سایت پذیرش اعلام خواهد شد.



مدیر پذیرش حوزه علمیه خواهران کشور با تاکید بر اینکه هفته پایانی شهریورماه سال آینده آغاز سال تحصیلی طلاب جدید است، اظهار داشت: بر اساس پیش بینیهای انجام شده، احتمالا در سطح دو 40 هزار نفر ثبت نام کنند و بیش از 12 هزار نفر پذیرش نهایی شوند و در سطح سه نیز هشت هزار نفر ثبت نام کنند و بیش از چهار هزار نفر پذیرش نهایی شوند.



محداث با اشاره به پذیرش محدود طلاب خواهر در حوزه های علمیه، عنوان کرد: خوشبختانه استقبال خواهران برای ثبت نام در حوزه های علمیه بسیار بالاست اما فضای آموزشی متناسب با حوزه های علمیه خواهران وجود ندارد که با پیگیری های مستمر در دو سال اخیر این مشکل برطرف خواهد شد.