اخبار کوتاه فرهنگی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن گفت: نمایش "آخرین قطار" همزمان با فرارسیدن سی و سومین سالروز ایام دهه فجر در این شهرستان اجرا می شود.

علی مرادی نور گفت: نمایش "آخرین قطار" به کارگردانی امیر رضایی در روز 13 بهمن ماه در سالن دهخدای قروه درجزین اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه این نمایش مضمون ایثار و شهادت دارد و کاری از گروه میثاق شهرستان رزن است، گفت: این نمایش ساعت 15 در سالن دهخدا به روی صحنه می رود.

وی بیان کرد: نمایش"آخرین قطار" در ساعت 15روز 14 بهمن ماه در سالن شهید مفتح شهر دمق نیز اجرا می شود.

مرادی با در تشریح برنامه های فرهنگی و هنری در ایام مبارک دهه فجر امسال افزود: در نخستین روز از دهه فجر، نمایشگاه گروهی کاریکاتور با موضوع انقلاب اسلامی در مجتمع فرهنگی و هنری این شهرستان برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رزن همچنین از برگزاری آیین عصر شعر انقلاب در سالن علامه دهخدای شهر قروه درجزین خبر داد و گفت: در این آیین که روز 17 بهمن ماه برگزار می شود از شاعران برجسته شهرستان رزن تجلیل خواهد شد.

مرادی نور افزود: برگزاری کرسی تلاوت قرآن در روز 20 بهمن ماه در مجتمع فرهنگی و هنری اندیشه رزن و 32 کانون فرهنگی و هنری مساجد شهرستان و جشن میلاد حضرت رسول اکرم (ص) از دیگر برنامه های این اداره در ایام دهه فجر است.

سه نمایش از همدان به جشنواره تئاتر فجر راه یافت

رئیس اداره امور هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از راهیابی سه نمایش از همدان به سی امین جشنواره بین المللی تئاتر فجر خبر داد.

محمدعلی فرجی افزود: نمایش های "جایی برای ما سه نفر" به کارگردانی مهدی حبیبی و "از پشت عینک ته استکانی" به کارگردانی نرگس خاک کار در بخش خیابانی این جشنواره حاضر می شوند.

فرجی افزود: نمایش "خطوط خاطر" به کارگردانی محمد قاسمی نیز در بخش برگزیده مناطق در جشنواره بین المللی تئاتر فجر پذیرفته شده اند.

وی گفت: سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به دبیری رحمت امینی از پنجم بهمن ماه تا 22 بهمن سال جاری برگزار می‌شود و تئاتر شهر، تالار وحدت، تماشاخانه سنگلج، خانه هنرمندان و کاخ گلستان میزبانان جشنواره تئاتر فجر هستند.

در سی امین جشنواره تئاتر فجر با 130 نمایش ایرانی در بخش های چشم انداز تئاتر ایران، تجربه های نو، نگاه ویژه، میهمان، مرور، تئاتر خیابانی و رادیو تئاتر انتخاب به اجرا در خواهند آمد.

از میان آثار حاضر در جشنواره 30 اثر با موضوع انقلاب اسلامی ایران و دفاع مقدس هستند.

نمایش عروسکی "کارت دعوت" در همدان روی صحنه می رود

نمایش عروسکی "کارت دعوت" به کارگردانی مشترک شیما شادمانی و سعید باغبانی در مجتمع بوعلی سینای همدان به روی صحنه می رود.

کارگردان این نمایش عروسکی گفت: "کارت دعوت" داستان پسربچه ای است که پدرش شهید شده و خواهرش بیمار است و مداوای او نتیجه ای نداشته است و معلم او در آخرین روزهای سال تحصیلی مسابقه ای ترتیب می دهد که جایزه اش سفر زیارتی به مشهد مقدس است.

سعید باغبانی ادامه داد: این نمایش در جشنواره بین المللی "صاحب دلان" پذیرفته شده و به همت بنیاد شهید همدان و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان همدان به روی صحنه می رود.

وی اظهار داشت: شیما شادمانی، سعید باغبانی، حاتم میرزایی، امیررضا کوندی، احسان ادیبی، نسا عدالتی و محمد مهدی مردایان عروسک گردانان این نمایش هستند.

وی بیان کرد: میر امیر میری آهنگساز نمایش و محمد داوند طراح صحنه است و اصغر ستاری نیز ساخت عروسک نمایش را به عهده داشته است.