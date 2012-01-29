ارشاد بر نحوه خرید آثار هنری نظارت ویژه‌ دارد

مدیر کل امور تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد چگونگی و تضمین خرید آثار هنری و صرف بودجه ابلاغ شده توسط دستگاههای دولتی گفت: با تمامی تلاشی که وزارت ارشاد برای تحقق این امر صورت داد بالاخره شاهد تصویب بودجه یک دهم درصدی وزارتخانه از جمیع تملک دارایی هایشان برای خرید آثار هنری بودیم.
وی ادامه داد: این مصوبه از طرف معاونت امور هنری وزارتخانه به دستگاهها اطلاع داده شده و همچنین طی هفته آینده، شخص وزیر ارشاد نامهای را برای تمامی وزرای دولت مبنی بند التزام خرید آثار هنری توسط آن دستگاهها ارسال خواهد کرد و با توجه به مدت شش ماهه مصوب که پایان تیر به سرانجام میرسد شاهد عملیاتی شدن این مهم خواهیم بود.
وی با تاکید بر آنکه تمامی دستگاههای دولتی به هنگام ارائه برگ مخارج سالانه باید بند مبلغ هزینه شده برای خرید آثار هنری را نیز به مسوولان ذیربط ارائه دهند، تصریح کرد: وزارت ارشاد به صورت ویژه بر نحوه هزینهکرد مبلغ مصوب توسط تمامی وزارتخانههای دولت نظارت خواهد داشت و در صورت کوتاهی آن دستگاه ها مورد پرسش قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: بدون شک از زمان ابلاغ قانون تا اجرایی شدن فرآیند اداری که فرآیندی زمانبر است باید مد نظر قرار گیرد و با توجه به دو اکسپوی پیش رو طی سال جاری و سال آینده شاهد استقبال خوب وزارتخانهها و دستگاههای دولتی برای خرید آثار هنری و رونق بخشی به اقتصاد هنر خواهیم بود.
مدیرکل دفتر هنرهای تجسمی یادآورشد: فهرست نگارخانههای رسمی و فعال در زمینه نمایش آثار هنری در اختیار نهادها و دستگاههای دولتی قرار گرفته است و به زودی از زمان،چگونگی و قیمت آثار عرضه شده در اکسپو نیز اطلاعرسانی خواهد شد تا ابهامی دراین زمینه وجود نداشته باشد.
وی همچنین به تصویب قانون اختصاص یک دهم درصد بودجه دستگاه های دولتی به خرید آثار هنری اشاره کرد و ادامه داد:ما وظیفه خود در این زمینه را انجام داده ایم،از این پس رسانه ها باید پیگیر نهادهای مربوطه باشند که آیا اقدامی در این خصوص انجام داده اند یا هنوز این مصوبه را به مرحله اجرا نرساندهاند.
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