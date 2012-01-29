به گزارش خبرنگار مهر، علی لطفی راوی کتاب از جانبازان جنگ و از نیروهای جهاد سازندگی بوده و در عملیات‌های کربلای 4 و 5 به ایجاد خاکریز و راهسازی مشغول بوده است.

آنچه خاطرات این رزمنده را جالب می‌کند، این است که گروه آنها حین یکی از عملیات ها در سه کیلومتری بصره، اشتباهی به جای اینکه برای نیروهای خودی خاکریز بسازند، برای نیروهای عراقی خاکریز می‌ساختند که بعد متوجه قضیه می‌شوند و مجبور می‌شوند از منطقه متواری شوند و سه شب در یک روستا به سر ببرند و ...

بر اساس نوشته ساسان ناطق در مقدمه کتاب، «خاکریزهای دوره‌گرد» همه خاطرات علی لطفی نیست، اما همه چیزی است که او از عملیات‌های کربلا 4 و 5 به یاد داشت و تدوینگر کتاب بر اساس 5 ساعت گفتگو بی‌کم و کاست نوشته و به کتاب حاضر تبدیل کرده است.

در بخشی از این کتاب که در 5 فصل تنظیم شده است، می‌خوانیم: گه‌گاه گلوله‌ای راه‌گم کرده در اطرافمان به زمین می‌خورد. بی‌توجه به گلوله‌ها سعی و تلاشمان بر این بود که کارمان را سریع و بی‌عیب و نقص انجام دهیم. یک دفعه متوجه شدیم پشت خط دوم عراقی‌ها هستیم و آنها که دور و برمان این طرف و آن طرف می‌روند، عراقی هستند.

در انتهای کتاب 4 عکس از جبهه‌های جنگی که علی لطفی در آنها حضور داشته، آورده شده است.

کتاب «خاکریزهای دوره گرد» خاطرات علی لطفی تولید دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری است که در 100 صفحه، قطع رقعی و با شمارگان 2 هزار و 500 نسخه منتشر شده است.