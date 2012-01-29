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۹ بهمن ۱۳۹۰، ۱۰:۲۴

با افزایش متوسط 2200 تومانی/

جدول قیمت جدید بلیت قطار در 58 مسیر منتشر شد

جدول قیمت جدید بلیت قطار در 58 مسیر منتشر شد

جدول نرخ جدید بلیت قطار در 58 مسیر مختلف که به طور متوسط افزایش 2200 تومانی را نشان می‌دهد، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، لیست قیمت‌های جدید بلیت قطار در 58 مسیر مختلف به شرح زیر است:

جدول قیمت جدید بلیت قطارهای رجا
مسیر  مسافت (کیلومتر)  نوع واگن  پذیرایی و خدمات جمع کل بهای بلیت 
 تهران - مشهد  950  سیمرغ   8.000  310.000
  تهران - مشهد  950  سبز  8.000  310.000
 تهران - تبریز  750  سبز  8.000  240.000
 تهران - مشهد  950  3 تخته بدون صوتی تصویری  20.000  255.000
 تهران - مشهد  950  ویژه رجاء - ترن ست (پردیس)  48.000  330.000
 تهران - یزد  650  ویژه رجاء - تن ست (پردیس)  7.000  161.000
 تهران - اهواز  850  درجه یک 4 تخته (بلور سبز)  6.000  214.000
تهران - یزد   6500  6 تخته پارسی  0  145.000
 تهران - خرمشهر  950  پارسی درجه یک (جدید)  6.000  185.000
 تهران - نیشابور  800  6 تخته تبدیلی  0  72.000
 تهران - نیشابور  800  دانمارکی 6 صندلی  0  31.000
  تهران - خواف  1100  6 تخته تبدیلی  0  94.000
 تهران - خواف  1100  دانمارکی 6 تخته  0  65.000
 تهران - تبریز  750  آلمان غربی 4 تخته  0  110.000
 تهران - تبریز 750   6 تخته تبدیلی  0  75.000
 تهران - مراغه  650  6 تخته تبدیلی  0  65.000
 تهران - مراغه  650  آلمان شرقی تبدیلی  0  99.000
 تهران - زنجان  350  ویژه رجاء - ترن ست (پردیس)  7.000  85.000
 تهران - میانه  350  ویژه رجاء - ترن ست (پردیس)  7.000  105.000
 تهران - اهواز  850  دانمارکی  6 صندلی  0  45000
 تهران - اهواز  850  اتوبوسی 80 نفره  0  42.000
 تهران - ساری  400  دانمارکی 6 صندلی  0  30.000
 تهران - ساری  400   اتوبوسی 80 نفره  0  28.000
 تهران - گرگان  500  درجه 2 خواب  0 65.000 
 تهران - گرگان  500   اتوبوسی 80 نفره  0  55.000
 تهران - مشهد  950   دانمارکی  6 صندلی  0  115.000
 تهران - مشهد  950  اتوبوسی 96 نفره  0  82.000
 تهران - شاهرود  250   اتوبوسی 96 نفره  0  45.000
 تهران - مشهد  950  اتوبوسی بدون تهویه 70 نفره  0  95.000
 تهران - میانه  450  اتوبوسی 70 نفره  0  45.000
 تهران - مشهد  950  درجه 2 خواب  0 140.000 
 تهران - زنجان  250  اتوبوسی مترو  0  35.000
 تهران - مراغه  650   درجه 2 خواب  0  55.000
 تهران - طبس  1.300  6 تخته پارسی  0  165.000
 تهران - گرگان  500   6 تخته پارسی  0  115.000
 اصفهان-مشهد  1500  درجه یک 6 تخته (بلور سبز)  7.000  395.000
 اراک-مشهد  1250  خلیج فارس  7.000  310.000
 یزد-بندرعباس  750  6 تخته  0  165.000
 تبریز - مشهد  1700  صبا  10.000  371.000
 تبریز-مشهد  1700

 6 تخته تبدیلی

  0  145.000
 قم -مشهد  1100  6 تخته پارسی  0  126.000
 اصفهان-بندرعباس  1050  6 تخته پارسی   0  210.000
 سمنان - مشهد  700  آلمانی 4 تخته  0  95.000
  سمنان - مشهد  700  دانمارکی 6 صندلی  0  45.000
 شاهرود- مشهد  500   آلمانی 4 تخته  0  70.000
  شاهرود- مشهد  500   دانمارکی 6 صندلی  0  31.000
 زنجان- مشهد  1250 آلمان غربی4 تخته  0  165.000
  زنجان- مشهد  1250    دانمارکی 6 صندلی  0 65.000
 قزوین- مشهد  1100  آلمان غربی6 تخته  0  145.000
  قزوین- مشهد  1100     دانمارکی 6 صندلی  0  68.000
 کاشان -مشهد  1200   آلمان غربی3 تخته  0  165.000
  کاشان -مشهد  1200      دانمارکی 6 صندلی  0  78.000
 کرج - مشهد  1.000  درجه 2 خواب  0  155.000
 کرج -تبریز  700   درجه 2 خواب  0  85.000
 یزد-کرمان  400  اتوبوسی 72 نفره 0   40.000
 آزادور-مشهد  450  اتوبوسی 96 نفره  0  30.000
 طبس-مشهد  550  اتوبوسی 96 نفره  0  45.000


براساس این لیست، قیمت بلیت قطارهای رجاء به طور متوسط 2200 تومان افزایش یافته است که مسئولان شرکت رجاء معتقد هستند این قیمت باید بیش از این افزایش پیدا کند تا بتواند هزینه ها را جبران کند.
 
همچنین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در صورت ارائه پکیج غذای اختیاری در قطار‌های ویژه 45000 ریال به بهای بلیت اضافه می شود و در صورت ارائه پذیرایی در قطار‌هایی که پذیرایی ندارند با افزایش مبلغ، هزینه پذیرایی پس از تأیید معاونت مسافری راه‌آهن به قیمت بلیت افزوده خواهد شد.
 
در صورت استفاده از واگن‌‌های موجود در ناوگان مسافری برای مسیر  جدیدی که در این جدول ذکر نشده است، تعرفه آن بر اساس مسیر تهران - مشهد یا سایر مسیر‌های مشابه محاسبه و پس از تأیید معاونت مسافری راه‌آهن قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش مهر، متن اسکن شده قیمتهای جدید هم به شرح ذیل است:


کد مطلب 1519523

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