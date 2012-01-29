جدول قیمت جدید بلیت قطار در 58 مسیر منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، لیست قیمت‌های جدید بلیت قطار در 58 مسیر مختلف به شرح زیر است:

جدول قیمت جدید بلیت قطارهای رجا مسیر مسافت (کیلومتر) نوع واگن پذیرایی و خدمات جمع کل بهای بلیت تهران - مشهد 950 سیمرغ 8.000 310.000 تهران - مشهد 950 سبز 8.000 310.000 تهران - تبریز 750 سبز 8.000 240.000 تهران - مشهد 950 3 تخته بدون صوتی تصویری 20.000 255.000 تهران - مشهد 950 ویژه رجاء - ترن ست (پردیس) 48.000 330.000 تهران - یزد 650 ویژه رجاء - تن ست (پردیس) 7.000 161.000 تهران - اهواز 850 درجه یک 4 تخته (بلور سبز) 6.000 214.000 تهران - یزد 6500 6 تخته پارسی 0 145.000 تهران - خرمشهر 950 پارسی درجه یک (جدید) 6.000 185.000 تهران - نیشابور 800 6 تخته تبدیلی 0 72.000 تهران - نیشابور 800 دانمارکی 6 صندلی 0 31.000 تهران - خواف 1100 6 تخته تبدیلی 0 94.000 تهران - خواف 1100 دانمارکی 6 تخته 0 65.000 تهران - تبریز 750 آلمان غربی 4 تخته 0 110.000 تهران - تبریز 750 6 تخته تبدیلی 0 75.000 تهران - مراغه 650 6 تخته تبدیلی 0 65.000 تهران - مراغه 650 آلمان شرقی تبدیلی 0 99.000 تهران - زنجان 350 ویژه رجاء - ترن ست (پردیس) 7.000 85.000 تهران - میانه 350 ویژه رجاء - ترن ست (پردیس) 7.000 105.000 تهران - اهواز 850 دانمارکی 6 صندلی 0 45000 تهران - اهواز 850 اتوبوسی 80 نفره 0 42.000 تهران - ساری 400 دانمارکی 6 صندلی 0 30.000 تهران - ساری 400 اتوبوسی 80 نفره 0 28.000 تهران - گرگان 500 درجه 2 خواب 0 65.000 تهران - گرگان 500 اتوبوسی 80 نفره 0 55.000 تهران - مشهد 950 دانمارکی 6 صندلی 0 115.000 تهران - مشهد 950 اتوبوسی 96 نفره 0 82.000 تهران - شاهرود 250 اتوبوسی 96 نفره 0 45.000 تهران - مشهد 950 اتوبوسی بدون تهویه 70 نفره 0 95.000 تهران - میانه 450 اتوبوسی 70 نفره 0 45.000 تهران - مشهد 950 درجه 2 خواب 0 140.000 تهران - زنجان 250 اتوبوسی مترو 0 35.000 تهران - مراغه 650 درجه 2 خواب 0 55.000 تهران - طبس 1.300 6 تخته پارسی 0 165.000 تهران - گرگان 500 6 تخته پارسی 0 115.000 اصفهان-مشهد 1500 درجه یک 6 تخته (بلور سبز) 7.000 395.000 اراک-مشهد 1250 خلیج فارس 7.000 310.000 یزد-بندرعباس 750 6 تخته 0 165.000 تبریز - مشهد 1700 صبا 10.000 371.000 تبریز-مشهد 1700 6 تخته تبدیلی 0 145.000 قم -مشهد 1100 6 تخته پارسی 0 126.000 اصفهان-بندرعباس 1050 6 تخته پارسی 0 210.000 سمنان - مشهد 700 آلمانی 4 تخته 0 95.000 سمنان - مشهد 700 دانمارکی 6 صندلی 0 45.000 شاهرود- مشهد 500 آلمانی 4 تخته 0 70.000 شاهرود- مشهد 500 دانمارکی 6 صندلی 0 31.000 زنجان- مشهد 1250 آلمان غربی4 تخته 0 165.000 زنجان- مشهد 1250 دانمارکی 6 صندلی 0 65.000 قزوین- مشهد 1100 آلمان غربی6 تخته 0 145.000 قزوین- مشهد 1100 دانمارکی 6 صندلی 0 68.000 کاشان -مشهد 1200 آلمان غربی3 تخته 0 165.000 کاشان -مشهد 1200 دانمارکی 6 صندلی 0 78.000 کرج - مشهد 1.000 درجه 2 خواب 0 155.000 کرج -تبریز 700 درجه 2 خواب 0 85.000 یزد-کرمان 400 اتوبوسی 72 نفره 0 40.000 آزادور-مشهد 450 اتوبوسی 96 نفره 0 30.000 طبس-مشهد 550 اتوبوسی 96 نفره 0 45.000



براساس این لیست، قیمت بلیت قطارهای رجاء به طور متوسط 2200 تومان افزایش یافته است که مسئولان شرکت رجاء معتقد هستند این قیمت باید بیش از این افزایش پیدا کند تا بتواند هزینه ها را جبران کند.



همچنین شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است که در صورت ارائه پکیج غذای اختیاری در قطار‌های ویژه 45000 ریال به بهای بلیت اضافه می شود و در صورت ارائه پذیرایی در قطار‌هایی که پذیرایی ندارند با افزایش مبلغ، هزینه پذیرایی پس از تأیید معاونت مسافری راه‌آهن به قیمت بلیت افزوده خواهد شد.



در صورت استفاده از واگن‌‌های موجود در ناوگان مسافری برای مسیر جدیدی که در این جدول ذکر نشده است، تعرفه آن بر اساس مسیر تهران - مشهد یا سایر مسیر‌های مشابه محاسبه و پس از تأیید معاونت مسافری راه‌آهن قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش مهر، متن اسکن شده قیمتهای جدید هم به شرح ذیل است:



