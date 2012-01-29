برپایی 20 نمایشگاه بهاره در استان تهران/10 اسفند بازگشایی نمایشگاهها

مجتبی شیرقاضی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق افزود: تکلیفی که امسال از سوی معاونت توسعه بازرگانی داخلی وزارت متبوع به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ابلاغ شده است، بحث کمی نمایشگاههاست و تأکید شده که تعداد غرفه ها نسبت به سال گذشته بیشتر شود.

وی بیان کرد: با توجه به محدودیتی که در شهر تهران و به خصوص شهرستانهای استان تهران وجود دارد، سعی شده که تعداد نمایشگاهها نسبت به سال قبل بیشتر شود.

شش نمایشگاه سهم شهر تهران

این مسئول افزود: پیش بینی شده که20 نمایشگاه در سطح استان تهران محقق شود که سهم شهر تهران در این بین شش نمایشگاه است و این موضوع تاکنون تحقق پیدا کرده است.

وی در خصوص نمایشگاههای تهران گفت: سه نمایشگاه در سطح شهر تهران توسط مجمع امور صنفی و صنوف توزیع و سه مورد دیگر هم مربوط به مجمع امور صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران است.

شیرقاضی ادامه داد: جانمایی این نمایشگاهها با همکاری شهرداری تهران و اماکن نیروی انتظامی بررسی می شود و انشاءالله در سطح شهر تهران اگر بشود دو نمایشگاه دیگر هم افزایش می یابد.

وجود یک نمایشگاه در هر شهرستان ضروری است

وی یادآور شد: در سطح شهرستانهای استان تهران ابلاغ شده که وجود یک نمایشگاه اجباری است ولی در شهرستانهای بزرگ مانند ورامین، رباط کریم و شهریار بایستی تا سه نمایشگاه در این مناطق افزایش پیدا کند.

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: 13 نمایشگاه نیز در شهرستانها محقق شده است و اگر در بعضی از شهرستانها افزایش پیدا کند تا 23 نمایشگاه نیز خواهد رسید.

وی عنوان کرد: بحث برگزاری نمایشگاهها با مجوزی است که از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران صادر می شود ولی قبل از اینکه این مجوز صادر شود، کمیته ای تحت عنوان "کمیته برنامه ریزی نمایشگاهها" که عضویت این کمیته را شهرداری تهران در تهران و اداره اماکن نیروی انتظامی و استانداری تهران است که این نهادها طبق دستور العمل ابلاغی تصمیم گیری می کنند.

این مسئول افزود: مراحل قانونی طی شده با موافقت دستگاههای مذکور، تبدیل به یک مجوز می شود که با امضای ریاست سازمان صنعت، معدن، تجارت استان تهران رسمیت پیدا خواهد کرد.

10 اسفند بازگشایی همزمان نمایشگاههای بهاره

وی بیان کرد: برنامه ای که برای کل کشور ابلاغ شده، بازگشایی همزمان نمایشگاههای بهاره از محدوده دهم اسفند به بعد است که ما هم بر اساس اینکه بتوانیم همگام با کشور باشیم، از دهم اسفند به این مهم اقدام خواهیم کرد.

شیرقاضی ادامه داد: کیفیت کالاها در زمان برگزاری نمایشگاه، بسته به فصل بهاره و پاییزه دارد و آن دسته از صنوفی که مشمول شرکت و دریافت غرفه در نمایشگاهها هستند به صورت کشوری توسط ریاست مرکز امور اصناف و بازرگانان ایران تبیین و ابلاغ می شوند.

غرفه های ضروری در نمایشگاههای بهاره

وی یادآور شد: این بدان معناست که در نمایشگاههای بهاره، صنوفی که مشمول دریافت غرفه و شرکت در نمایشگاهها هستند شامل رسته های پوشاک، کیف و کفش، مواد غذایی، آجیل و خشکبار که حتماً به عنوان یک تکلیف است که در نمایشگاه بهاره شرکت کنند و غرفه بگیرند.

پذیرش و ثبت نام شرکت در نمایشگاه از طریق نرم افزار

معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اضافه کرد: امسال پذیرش و ثبت نام برای شرکت در نمایشگاهها از طریق نرم افزار طراحی شده در شهر تهران، به صورت آزمایشی انجام شد.

وی گفت: برای صنوف ثبت نام شده، شاخصهایی مدنظر است و افراد بر اساس آن به کمیته مذکور معرفی خواهند شد.