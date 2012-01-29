غرب به دنبال ورود ناهنجاریها به جامعه ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل احمدی مقدم صبح یکشنبه در نخستین جشنواره شهروند برگزیده اظهار داشت: یکی از شعارهای اساسی انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی که باعث شده انقلاب پس از سی و چهار سال پایدار و زنده بماند. یکی از ابعاد نظام که باید مورد بررسی قرار گیرد بعد جمهوری اسلامی است. مردمی بودن یکی از مهمترین ابعاد نظام مقدس ما است که در شکل گیری و استقرار جمهوری اسلامی نقش اساسی داشته باشد. شرط لازم برای استمرار نظام و الگوبودن تداوم حضور مردم در صحنه های مختلف است. شاید پیروزی انقلاب اسلامی مهم باشد اما مهمتر از همه این است که این انقلاب با حضور مردم توانست دوام بیاورد. خوشبختانه امروزه دنیا ایران را به عنوان یک الگوی جهانی پذیرفته است.

وی با برشمردن صفات انسانیت تاکید کرد: اوج و کمال انسانیت گذر از خود به نفع دیگران است متاسفانه اساس فرهنگ امانیستی غرب فردگرایی و منفعت طلبی است اما به ما آموخته اند که اوج کمال و انسانیت این است که بتوانیم در بسط عدالت، امر به معروف و نهی از منکر که یک وظیفه اجتماعی برای جلوگیری از لغزش ها در جامعه است فعال باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی افزود: نجات روح انسان مهمتر از جان انسان است به عنوان نمونه ماموری که ماموریتهای خطرناک دارد می تواند از خطر فرار کرده یا خود را در معرض آسیب برای نجات دیگران قرار دهد. ما آموزشهای لازم را به ماموران ارائه کرده ایم که علاوه بر وظایف قانونی به وظایف انسانی همانند کمک به مردم در هنگام بروز حوادث توجه ویژه داشته باشند. متاسفانه ورود مظاهر تمدن امروزی انسانها را در واحدهای فشرده جمع و از یکدیگر دور کرده است.

احمدی مقدم خواستار حفظ و ارتقای روح فداکاری شد و تاکید کرد: باید با استفاده از هنر و رسانه و الگوسازی کسانی که خود را فدای دیگران می کنند در برابر فشارهای امروز نیز مقاومت کنیم . امروز دستمایه فیلمسازان می تواند داستان های واقعی باشد به عنوان مثال هنگامی که حادثه شهادت چند تن از نیروهای ارتش در لرستان رخ داد تمامی فکرها به سمت اقدامات تروریستی رفت اما یکی از ماموران باتجربه پلیس پس از تحقیق فراوان متوجه شد این حادثه به دلیل انتقام شخصی رخ داده است.

وی ادامه داد: بسیاری از ماموران جان مردم را از برف، سیل نجات داده اند و مردم این موضوعات را به ما اطلاع می دهند چرا که این اقدامات از چشم ما پنهان است باید از این ماموران تقدیر شود چرا که علاوه بر وظایف اداری وظیفه انسانی خود را نیز انجام داده اند. باید از ماموری وظایف انسانی خود را انجام داده است تقدیر و پلیسی را که وظیفه انسانی خود را فراموش می کند ملامت و مذمت کنیم.

فرمانده نیروی انتظامی خواستار ایجاد رسانه تصویری برای دریافت تصاویر مردم از فعالیتهای نیروهای پلیس شد و تصریح کرد: علاوه بر سامانه 197 باید سامانه رسانه تصویری نیز ایجاد شود تا شخصیتهایی را که مردم به پلیس معرفی می کنند برجسته کنیم. پلیس باید سکوی فداکاری و از خودگذشتگی را ایجاد کند در حالیکه اوج فعالیت فداکارانه انجام آن در گمنامی است.

وی با اعلام اینکه امروز زبان قانون حدود و شرع است اظهار داشت: رعایت قانون واجب شرعی است و همکاری و همگرایی باید بر مدار قانون باشد. باید تلاش کنیم که از هنجارها مراقبت کنیم چراکه غرب به دنبال این است که پس از اینکه این هنجارها را کمرنگ جلوه داد ضد ارزشها را جایگزین آن کند. امروزه در غرب همجنس گرایی یک هنجار شناخته می شود در حالی که این موضوع در گذشته قبح بسیاری داشت. این در حالی بود که وقتی دکتر احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا مسئله همجنس گرایی در ایران را رد کرد بسیاری به او خندیدند چرا که این امر برای آنها تبدیل به هنجار شده است.

فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه امروزه ایران به عنوان یک کشور الگو در منطقه و جهان مطرح است گفت: اگر چه جامعه ایرانی امروز به عنوان یک الگو و یک نظام الهام بخش در دنیا حک شده است اما باید از نظر علمی فداکاری، امنیت و اقتصاد در اوج قدرت باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی گفت: یکی از عناصر اصلی برای جامعه الگو حرکت جهادی است برخی از کشورها در شرق آسیا قدرت اقتصادی هستند و اما هویت و فرهنگ خود را از دست داده اند.باید مواظب باشیم از طریق علوم انسانی لباس دیگری را بر تن ما نکنند. اگر کشوری علم و دانش نداشته باشد اقتصاد نیز ندارد .

وی در پایان تاکید کرد: امروز اگر در سنگر علم، دفاع یا اقتصاد باشیم و کشورهای غربی متوجه شوند که برخلاف آنها در حال حرکت هستیم برای ترور گام بر می دارند.