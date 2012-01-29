به گزارش خبرنگار مهر ، "فضلی ذون" در میزگرد "تاثیر حمله نظامی احتمالی امریکا به ایران و تحریم های جدید" که در موسسه مطالعاتی S3 اندونزی با همکاری شبکه تلویزیونی دولتی این کشور TVRI برگزار شد ، افزود: این جنگ ، جنگ برای تصاحب منابع است .

وی گفت : آمریکا بدون ارائه دلیل و سند عراق و سپس ایران را متهم به تولید سلاح های کشتار جمعی و یا بمب هسته ای می کند و با توسل به اقدامات یکجانبه آنها را تحت فشار قرار می دهد ، آنها بدنبال تغییر رژیم در ایران هستند.

این کارشناس مسایل سیاسی اندونزی همچنین در قبال پیشنهاد مطرح شده توسط مجری این میزگرد مبنی بر خرید نفت ایران توسط اندونزی دراین برهه حساس گفت : قرارساخت پالایشگاه بین ایران واندونزی و تامین نفت خام آن از سوی ایران در جاکارتا توسط دو رییس جمهور امضاء شد ولی علیرغم اینکه این قرارداد اندونزی را منتفع می کرد مقامات جاکارتا آنرا به حالت تعلیق درآوردند.

در ادامه این میزگرد ، ژنرال بازنشسته ارتش اندونزی به عنوان کارشناس مسایل نظامی گفت : غربیها درتلاشند تا بدون توسل به قدرت نظامی به اهداف خود دست یابند.

"سوریو هادجی پروجو" افزود: اسرائیلی ها از طریق حملات سایبری به تاسیسات هسته ای ایران، ترور دانشمندان ایرانی ، تحریم از جمله تحریم نفتی و همچنین استفاده از دستگاه های اطلاعاتی خود برای انجام خرابکاری بدنبال دست یافتن به اهداف خود در ایران هستند زیرا بخوبی آگاهند که نمی توانند از طریق توسل به نیروی نظامی به اهداف خود در ایران دست پیدا کنند همانطور که در عراق و افغانستان نیز شکست خوردند و نتوانستند این مناطق را تحت سلطه خود درآورند.

وی افزود : ایران باید تلاش کند با حفظ وحدت و یکپارچگی حربه های آنها را با شکست روبرو کند زیرا اسرائیل و آمریکا بدنبال سست کردن اتحاد در بین مردم ایران هستند و به خوبی می دانند که قدرت اصلی ایرانیان ، اتحاد بین آنهاست.

این کارشناس نظامی تاکید کرد که برخی از اقتصاددانان امریکایی بر این عقیده اند که جنگ یکی از راه های فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی امریکاست.

وی ضمن انتقاد از کشورهای جنبش عدم تعهد بخاطر بی تفاوتی نسبت به تحولات اخیر گفت : اندونزی و سایر کشورهای عضو این جنبش ساکت نشسته اند و تنها به دنبال اهداف کوتاه مدت خود هستند.

سپس "کریستیانو ویبیسونو" عضو کمیته ملی اقتصاد اندونزی در خصوص تبعات اقتصادی تحریم نفت ایران پیشنهاد داد که اوپک بعنوان تنظیم کننده بازار نفت در این موضوع دخالت کند.

وی در خصوص اظهارات سعودی ها برای تامین تقاضا در بازار نفت و ناخشنودی طرف ایرانی از این موضوع ، پیشنهاد کرد اندونزی نشست مشترکی را در جاکارتا با حضور نمایندگان این دو کشور برگزار نماید.

این عضو کمیته ملی اقتصاد اندونزی همچنین پیشنهاد کرد که اندونزی در مذاکرات هسته ای 1+5 وارد شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز که در این میز گرد سیاسی حضور داشت، با بیان تاریخچه مختصری از استثمار منابع نفتی ایران توسط غربیها بویژه انگلیس و ملی نمودن نفت ایران و اقدامات مذبوحانه انگلیس در این خصوص ، انقلاب اسلامی را نقطه پایانی بر روند دست اندازی غربیها بر منابع و ثروت های کشورمان خواند .

محمود فرازنده گفت : غربیها و در راس آنها امریکائیها در طی 32 سال گذشته همواره پروژه های متفاوتی را با هدف سرنگون نمودن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اجرا کرده اند از جمله جنگ تحمیلی ، حقوق بشر و در نهایت دست آویز قرار دادن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و در این راه از هیچ اقدام خصمانه ای از جمله تحریم و فشار برای جلوگیری از پیشرفت و عظمت ملت ایران دریغ نورزیدند.

وی افزود : ملت ایران تجارب ارزنده ای را درخلال جنگ تحمیلی 8 ساله با عراق و صدام که مورد حمایت تمام قد غربیها و امریکا بود بدست آورده و علاوه بر آن سالهاست که با تحریم های آنها روبرو بوده اند و تحریم نفتی جدید غربیها نیز چیز جدیدی نیست .



سفیر کشورمان تاکید کرد : بازار نفت ترتیبات خاص خود را بر اساس عرضه و تقاضا دارد و این غربیها هستند که به نفت ایران نیاز دارند .



وی در ادامه بطور خلاصه به برنامه هسته ای صلح آمیز کشورمان و عدم نیاز به بمب هسته ای و دکترین دفاعی کشور و حمایت از خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای اشاره کرد.

