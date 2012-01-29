به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم مستند که کارگردانی آن را امیرحسین خلیلزاده به عهده دارد شخصیت "شیخ بهایی" از ایدئولوژی شیعه تا معماری اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد.
شیخ بهایی از دانشمندان نامدار قرن دهم هجری در حوزه علوم فلسفه، منطق، اخلاق، ریاضیات، نجوم، فیزیک و هنر بود که نزدیک به یک صد کتاب و رساله از وی برجای مانده است. از جمله آثار و تألیفات شیخ بهایی میتوان به جامع عباسی، اربعین، مثنوی سوانحالحجاز (نان و حلوا) و کشکول اشاره کرد.
وی در سال 1000 خورشیدی در اصفهان در گذشت و بنابر وصیت اش، پیکر او در جوار بارگاه علی بن موسیالرضا (ع) به خاک سپرده شد.
لازم به ذکر است پژوهشگر، مجری طرح و کارگردان این مستند امیرحسین خلیلزاده است و روحالله ظریف، تصویربردار، علیرضا افخمی صدابردار، مجید نصیری مدیرتولید، علی موسوی عکاس، سمیرا طباطبایی و بهاره سیری تصویرساز گرافیکی و تهیهکننده این مستند هم مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی از جمله عوامل تولید این مستند بوده اند.
تصویربرداری این فیلم HD است و طبق برنامهریزی انجام شده تصویربرداری این مستند از تاریخ 12 بهمن در شهر اصفهان آغاز خواهد شد و پس از ده روز، بار دیگر در تهران ادامه خواهد یافت.
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