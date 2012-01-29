به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا در دو دیدار رفت و برگشت مقابل رئال مادرید در چارچوب رقابت‌های جام حذفی موفق شد با نتیجه مجموع 4 بر 3 از سد حریف خود بگذرد. روزنامه ال موندو بتازگی مطلبی را منتشر کرده که برگرفته از صحبت‌های ژاوی با تلویزیون بارسا است.

ژاوی در این مصاحبه گفته بود: در رختکن رئالی‌ها مدام شکایت می‌کردند. آنها نمی‌دانند چطور ببازند و این باورکردنی نیست.

ژاوی همچنین در صحبت‌های خود بازیکنان رئال را به خاطر برخوردهای فیزیکی آنها "حیوان" خطاب کرد. به ویژه "لاسانا دیارا" که از کارت زرد دوم فرار کرد.

ژاوی به "فرناندو تکسیرا"، داور مسابقه گفت: من به داور گفتم تو تنها به مسی کارت زرد نشان دادی در حالیکه باید به دیارا دو کارت زرد نشان می‌دادی. این بازیکن برای کاری که انجام داده مسئول است مخصوصا وقتی که مثل حیوان رفتار می‌کند.

"آیتور کارانکا"، مربی رئال مادرید هم در پاسخ به اظهارات ژاوی گفت: البته رئالی‌ها می‌دانند چطور ببازند اما نه در این حالت.

مورینیو در خصوص تکسیرا گفته بود: تکسیرا! تو می‌روی و سیگار می‌کشی و می‌خندی بی آنکه اندکی احساس شرم کنی.