ناصر شفق در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال و اینکه گفته میشود رئیس بعدی در نهایت گزینه وزارت ورزش خواهد بود، اظهار داشت: تصور نمیکنم وزارت ورزش دخالت آشکاری را در مجمع داشته باشد. درحال حاضر با توجه به اساسنامه جدید اصل مردمسالاری در فوتبال نهادینه شده است و با وجود افراد مستقل، صاحبنام و پیشکسوت، مجمع به راحتی تحت تاثیر خواستههای وزارت ورزش قرار نمیگیرد.
وی با تاکید براینکه انتخابات این دوره فدراسیون فوتبال بسیار پیچیده است، افزود: امیدوارم هر شخصی که برنامه بهتر و قویتری دارد وارد عرصه انتخابات شود و براساس شایستگی و هدف گذاریهای خود انتخاب شود.
عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در خصوص احتمال حضورش در انتخابات یادآور شد: من تا دو سه روز مانده به پایان ثبتنام نامزدها صبر میکنم تا ببینم چه کسانی در انتخابات نام نویسی میکنند. حضور من بستگی به اقدام سایرین دارد؛ در صورتی که تصور کنم میتوانم به فوتبال کمک کنم حتما وارد انتخابات میشوم.
شفق با اشاره به اینکه در صورت حضور در انتخابات برنامههای زیادی برای فدراسیون دارد، خاطرنشان کرد: من حدود 60 صفحه جزوه برای زیرساختهای فوتبال و پیشرفت این ورزش جزوه نوشتهام! قطعا اگر این موارد در فوتبال رعایت شود میتوانیم از جایگاه فعلی خود در فوتبال فراتر برویم. البته اگر خودم هم در انتخابات شرکت نکردم میتوانم این جزوه را در اختیار رئیس بعدی فدراسیون قرار بدهم!
وی در ادامه درباره جلسه روز گذشته اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با محمد عباسی وزیر ورزش گفت: از زمانی که عباسی به عنوان وزیر انتخاب شده است هیئت رئیسه هیچ جلسهای با او نداشته است. فکر میکنم روز گذشته هم جلسه وزیر فقط با علی کفاشیان برگزار شده است نه با همه اعضای هیئت رئیسه.
عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال با استقبال از تغییرات ایجاد شده در اساسنامه فدراسیون فوتبال تاکید کرد: به نظرم انتخابی بودن نواب رئیس زمینه را برای توسعه و پیشرفت فراهم میکند. حالا نواب رئیس فقط از مجمع فدراسیون رای اعتماد میگیرند و رئیس میتواند با خیال راحت و در هماهنگی با آنها برنامههایش را پیش ببرد.
شفق در پایان در خصوص صحبتهای مهدی تاج و اینکه گفته بود اگر کفاشیان در انتخابات شرکت کند برای ریاست نام نویسی نمیکند، تصریح کرد: امیدوارم مطرح کردن این صحبتها به حداقل برسد، چرا که شیرینی و حلاوت چهار سال تلاش صادقانه را از بین میبرد. هیئت رئیسه در چهار سال گذشته روزهای خوب و توام با آرامشی را در کنار هم گذراندهاند و درست نیست این دوستیها را زیر سئوال ببریم.
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